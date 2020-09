Sådan jagter beboere på Østerbro SUV-vandaler

En eller flere hærværkspersoner hærger gaderne på Østerbro og efterlader bag sig et spor af skader, der koster de omkringboende mange tusinde kroner i reparationer på deres parkerede biler.

Men selvom beboerne anmelder hærværkene gang på gang, er der intet nyt i sagen, og gerningspersonen fortsætter ufortrødent sin hærgen.

Hjemmelavet overvågning

De hærværksplagede bilejere har imidlertid taget sagen i egen hånd.

I bilerne har beboerne installeret kameraer med bevægelsessensor, i lejlighedernes vinduer filmer de med iPads og telefoner, og de går dagligt runder blandt bilerne på gaden.

Men det er endnu ikke lykkedes den store gruppe borgere, der er udsat for de mange hærværk, at få billeder af personerne.

En enkelt gang var det ved at lykkes.

Jonathan Krabbenhøft, der også bor i området, havde installeret kameraer i bilen. Da han en morgen opdagede en ny rids, var de sikre på, at gerningspersonen eller personerne var blevet fanget. Men kameraet var løbet tør for lagringsplads, og de var tilbage til begyndelsen.

- Det kan bare ikke være vores ansvar. Det er meget omfattende, at vi selv bliver nødt til at opsætte kameraer og overvåge.

- Og hvis vi så endelig fanger ham på video, er det jo slet ikke sikkert, at politiet kan bevise, at ridsen ikke var der inden, fortæller Julie Lindberg-Levin, der bor på J.E. Ohlsens Gade på det indre Østerbro.

Julie Lindberg-Levin er en af de hærværksramte borgere, der ikke føler, at politiet gør hvad de kan for at komme til bunds i sagen. Foto: Jonas Olufson

Utallige anmeldelser

Alene de fire beboere, Ekstra Bladet har talt med, har politianmeldt hærværkene knap 30 gange. Men hver gang modtager de et standardsvar, hvori der står, at politiet ikke vil gå videre med sagen.

Men de fire beboere udgør kun en lille del af den gruppe borgere, der får lavet hærværk på deres biler.

Det siger Københavns Politi om sagen - Vi er meget opmærksomme på, at der igennem en længere periode har været udøvet hærværk mod biler på Østerbro, siger vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard hos Københavns Politi. - Det er noget, vi tager alvorligt. Vi har en efterforsker, der kigger på det, og så har vi nærpolitiet i området, der også har fokus på, at det er noget, der sker. Vicepolitiinspektøren kan ikke oplyse, hvor mange anmeldelser, der i alt ligger på hærværket i området. Men han bekræfter, at der er flere end de knap 30, som Ekstra Bladet er bekendt med. - Problemet med anmeldelserne er, at selvom vi kan se et mønster i hærværkene, så kan det være meget forskelligt, hvornår på dagen, det sker. - Vores nærpoliti går rundt i området, men vi har ikke noget signalement på personen. Vi har ikke ret meget at gå efter. Der er ikke videoovervågning i de områder, og der ikke nogen, der har set nogen gøre det, fortæller Jesper Bangsgaard. - Det eneste, vi ved, er, at der bliver brugt en spids genstand. Jesper Bangsgaard fortæller også, at de endnu ikke har beviser eller anden baggrund for at kunne efterforske handlingerne inden for et bestemt motiv. Men han nævner, at mulige motiver kunne være misundelse, mangel på parkeringspladser, eller slet og ret personer, der har set sig sure på en bestemt SUV-bilejer, men ikke aner, hvilken bil vedkommende ejer. Københavns Politi opfordrer borgere, der ser noget, til at kontakte politiet. Vis mere Luk

Og blandt beboerne har der spredt sig en følelse af magtesløshed.

Flere lader helt være med at politianmelde ridserne hver gang, fordi resultatet alligevel er det samme.

- Det er bare så nytteløst, når de ikke gør noget alligevel, siger Jonathan Krabbenhøft. Han fik ødelagt sin bil omkring otte gange og omlakeret den for 48.000 kroner, der allerede et par uger senere var blevet ødelagt igen. Da han købte en ny bil, blev den ødelagt samme dag, som han fik den.

Anders Trane Madsen, der også ejer en SUV og bor i området, har anmeldt hærværk på bilen 11 gange. Men hver gang er sagen blevet afvist, da der hverken er vidner eller overvågning, der har fanget personen eller personerne i gerningsøjeblikket.

Sådan ser den efterhånden alt for velkendte besked fra politiet ud, som Anders Trane Madsen har modtaget for sine anmeldelser om hærværk på sin bil. Privatfoto.

Ulovligt at filme på gaden

Det er ifølge loven om tv-overvågning ikke tilladt, at beboerne opsætter kameraer i lejlighederne.

Men beboerne, som Ekstra Bladet har talt med, kan ikke se andre muligheder. For hærværkene fortsætter i en lind strøm, som de har gjort det gennem de sidste otte måneder.

- Når vi har gæster sætter vi for det meste et kamera i foruden, der kan filme ned på deres bil, fortæller Julie Lindberg-Levin. Det skal være med til at skabe sikkerhed for deres besøgende, så de ikke skal være bange for, at der er dyre skader på bilen, når de kommer ned til den igen.

Da Ekstra Bladet var på besøg i området, var det svært at finde en SUV, der ikke havde dybe ridser i lakken. Foto: Jonas Olufson

Beboerne i området er blevet desperate. Mens der kommer flere og flere skader på bilerne, og regningerne for omlakeringerne bliver dyrere og dyrere, sker der stadig intet.

Nu er Julie Lindberg-Levin begyndt at parkere sin bil et kilometer væk fra sin lejlighed og cykle til og fra den.

- Det har været den eneste måde at komme problemet til livs på. Vi blev jo nødt til at gøre noget. Den er jo gennemridset.