Sådan lukker Europa ned

'Som en film uden ende', lyder det fra Frankrigs premierminister Jean Castex.

Med få dage til nytårsaften bliver der i flere europæiske lande indført yderligere restriktioner i et forsøg på at dæmme op for coronasmitten.

I Tyskland har de for andet år i træk indført forbud mod fyrværkeri, mens man samtidig kun må samles 10 mennesker til private arrangementer. Natklubber er også lukkede, skriver Sky News.

Derudover er fitness-centre og svømmehaller lukkede i flere af Tysklands delstater.

- Om et par uger, er omikron dominerende her, sagde kansler Olaf Sholtz på et pressemøde for nylig.

Fransk frygt for 'megabølge'

Sundhedsministeren i Frankrig, Olivier Véran, frygter en 'megabølge' af omikron-tilfælde, efter franskmændene har set deres coronatal blive fordoblet hver anden dag, skriver BBC.

Derfor kan landets borgere også se frem til skærpede restriktioner. De træder dog først i kraft efter nytår.

Fra på mandag indføres der hjemmearbejde, hvor personer der har mulighed for hjemmearbejde skal gøre det mindste tre dage om ugen.

Derudover bliver der indført en max grænse på 2000 mennesker for indendørs arrangementer. Siddende servering på restauranter bliver obligatorisk.

Grækenland skærper også restriktionerne i deres natteliv, hvor barer og restaurant skal lukke ved midnat.

Nye rejseregler i Sverige

Vores svenske naboer indførte natten til tirsdag regler for indrejse. Udenlandske statsborgere på over 12 år, der ikke er bosat i Sverige, skal kunne fremvise en negativ coronatest, der højst er 48 timer gammel.

Danskere, der skal til og fra Bornholm, er fritaget.

Mange blev i løbet af tirsdagen afvist på Øresundsbroen, på grund af de nye indrejseregler.

I Sverige gælder det allerede, at der kun må serveres for siddende gæster på restauranter og barer.

Og fest på natklubber må svenskerne også skyde en hvid pind efter.

- Desværre bliver der ingen nytårsfester på natklubber, lød det fra statsministeren, sagde den svenske statsminister Magdalena Anderson ifølge Expressen, da de nye restriktioner blev præsenteret.

I Finland bliver det ligeledes fra i dag forbudt at servere alkohol på restauranter efter klokken 17. Barer skal lukke helt ned klokken 18, skriver Hufvudstadsbladet.