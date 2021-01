Sådan overlever du hjemmearbejde med børn

Corona har igen lagt landet ned, og selvom det for de helt yngste ikke er en umulighed at komme afsted i dagpleje eller institution, vælger mange forældre at holde dem hjemme. Smitterisiko, solidaritet med pædagogerne og med dem, der varetager kritiske funktioner og derfor ikke har muligheden for at holde børnene hjemme, er gode grunde til ikke at sende de små afsted.

Men hvordan får man hverdagen med småfolk og hjemmearbejde til at hænge sammen? De fleste overlevede det med nød og næppe i foråret, men endnu en lang periode med børnepasning og hjemmearbejde kan nok tage pusten fra mange.

- Man må jo vurdere, hvad der er vigtigst. Kan man slet ikke forlige sig med, at barnet skal afsted, så må man finde en løsning. Den kan man prøve af i en uge og se, om det går, siger Mia Bernscherer Bjørnfort.

Hun har i mange år hjemmepasset sine fire børn - den ældste med autisme - og i lange perioder alene, fordi hendes mand arbejdede i udlandet. Derudover rådgiver hun andre børnefamilier om hjemmepasning, børneopdragelse og søvn. Så hun ved, hvad hun taler om, når hun giver gode råd til at få hverdagen derhjemme til at fungere med en eller flere børn.

- Man kan se på det positive i at have sine børn hjemme i en kortere eller længere periode. I daginstitutionen bliver hele dagen planlagt for dem, og de bliver styret fra den ene aktivitet dagen igennem. Derhjemme lærer de at mærke sig selv, de kan få tid til at lege den leg, de er i gang med, færdig og at finde på nye ting selv. Det kan være sundt for dem, siger Mia Bernscherer Bjørnfort, der selv har passet sine fire børn hjemme i mange år. Foto: Anna Ruth Fotografi

Drop forventningerne

- Det er en stor omvæltning for både de voksne og børnene. I institutionen er de vant til at blive styret gennem hele dagen med helt faste rutiner. De spiser, leger og sover på samme tid hver dag, og pædagogerne bestemmer, hvad de skal hvornår.

- Derhjemme er der måske en anden rytme - eller ikke nogen fast rytme - så børnene skal omstille sig. Det kan tage tid, så den første tid vil alt måske være kaos. Det gælder om at finde sin egen rytme, der fungerer for både børn og voksne, siger hun.

- Men hvordan gør man det i praksis?

- Mit første råd er at sænke barren. Giv en fuckfinger til alt det, vi burde og skulle. Vi er midt i en pandemi, så det handler bare om at komme igennem og bruge det, der virker. Min mormor levede under Anden Verdenskrig, og hun siger altid: 'Find en løsning!'

- Se kritisk på hverdagen, hvad der er vigtigt lige nu, og hvor der kan skrues ned for ambitionerne. Lad det rode med legetøj i hele huset, og drop den fine gourmetmad. Børn kan sagtens overleve på pasta med kødsovs i en periode. Hvis det er det, der skal til for at få hverdagen til at hænge sammen og arbejdet gjort, så er det det, man må gøre.

- Et andet råd er at vælge sine kampe med omhu. Er det vigtigt, om de får lov at se lidt mere tv end ellers? Eller om de får to is og en skål slik på én dag? Gør op med dig selv, hvad der er vigtigt for dig, og hvad der kan lempes på.

- Og så find et mønster, I kan leve med. Hvis I er to, kan I måske arbejde koncentreret på forskellige tidspunkter, eller når den lille sover.

- Hvad gør man, hvis man har arbejde, der skal gøres på et bestemt tidspunkt, og det ikke passer med en lur?

- Det er altid godt at forberede sig. Børn har oftest mest energi og er friske om formiddagen. Så hvis du har et vigtigt møde kl 13, er det en god investering at give dem flyverdragt på og gå ud og sparke til blade eller spille fodbold klokken 11.30. Få dem krudtet godt af og så giv dem mad eller snacks, når de kommer ind. Så plejer der at være ro på dem, så du kan få holdt dit møde.

- En anden god ide er at være tæt på barnet, så det ikke føler sig afvist. Sætter du barnet et sted og går ud af rummet, vil barnet følge efter dig. Parkér i stedet barnet i sofaen med en iPad med høretelefoner og en madpakke eller en skål med frugt eller snacks, og så sæt dig ved siden af det og lav dit arbejde. Eller sæt dig ned på gulvet med din bærbare og arbejd midt i klodser og legetøj.

Bliver du alligevel overmandet af frustration og stress over situationen, så sæt ord på. Også selvom det er over for dine helt små børn, lyder rådet fra Mia Bernscherer Bjørnfort.

- Sig det til dem og forklar, hvorfor du er stresset og frustreret. At det ikke har noget med dem at gøre, men at du er nødt til at arbejde. De forstår måske ikke ordene, men de kan aflæse dit kropssprog. Husk, det er en ny situation for både dig og for børnene, siger hun.