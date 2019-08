Sådan overlever du jobbet efter ferien

Det er mandag. De fleste skoler åbner i dag for eleverne, og vi voksne indtager også arbejdspladserne igen ovenpå en lang sommerferie, og det kan være svært at komme tilbage til hverdagens hamsterhjul.

Det oplever PFA, som har mange flere stressrelaterede henvendelser i månederne efter sommerferien. Sidste år var det i september, oktober og november 29 procent over det månedlige gennemsnit for hele 2018.

- Det er ikke ferier og weekender, der skal redde et stressende arbejdsliv, det skal løses i hverdagen, siger ekspert i stress Bjarne Toftegård. Foto: PR-foto

Den samme tendens ser stressekspert Bjarne Toftegård.

- Det er noget jeg rigtigt godt kan genkende. Det kan være, at opgaverne har hobet sig op og man kommer tilbage til en form for pukkel, eller at man simpelthen har en forventning om, at nu har man haft ferie, så skal man være ekstra effektiv, nu man har ladet op. Men man kan ikke løse en generel stressproblematik ved at holde ferie, den skal løses i hverdagen, siger han.

Ekspert: Sådan kommer du igennem ugen uden stress Stressekspert Bjarne Toftegård giver her sine bedste råd til at overleve den første arbejdsuge efter sommerferien uden stress. 1) Vær realistisk om, hvor meget du kan nå. 2) Hør om kollegernes ferie og fortæl om din egen. Brug tid på at være social. 3) Brug den første dag på at få et overblik over tingene og lav en plan for, hvordan du kommer igennem den pukkel, der måtte ligge. 4) Husk, at du har ugen til at komme igennem puklen, så få det spredt ud og forestil dig ikke, at du kan gøre det hele mandag og tirsdag. 5) Brug det, at du har været væk fra stedet til at se tingene med friske øjne. Se på om, der er noget man kan gøre på en anden måde, ellers bliver du bare fanget af hverdagen igen.

- Man vil jo altid gerne have mere ferie

Vækkeuret ringer igen alt for tidligt. Ungernes madpakker skal smørres. Skjorten skal stryges eller arbejdsskoene snørres. Ferien er for de fleste fordi, og det kan være svært at komme tilbage til hverdagens trummerum.

Ekstra Bladet har spurgt indbyggere og turister i Fjerritslev i Nordjylland, hvordan de har det med, at skulle tilbage på arbejde igen efter en velfortjent sommerferie.

Foto: René Schütze

Flemming Skorstengaard, 55, pedel, Silkeborg

- Det er da noget pjat at være træt af at ferien er slut. Folk er så pylrede i dag. Du skal stadig af sted uanset om du kan lide det eller ej, så det gør ingen forskel at gå og klage over det.

Foto: René Schütze

Rikke Louise Kloster, 42, frisør, Fjerritslev

- Jeg starter igen tirsdag og jeg kan næsten ikke overskue det, haha. Det er jo dejligt at holde ferie og have masser af kvalitetstid med familien. Jeg drømmer om at tage et år fri og rejse ud og se verden sammen med dem. Men jeg har ikke lyst til at arbejde med noget andet, for jeg er simpelthen så glad for mit fag, og jeg har været det samme sted i 22 år.

Foto: René Schütze

Lars Henrik Olesen, 54, pædagogmedhjælper, Fjerritslev

- Det er okay at være tilbage på arbejdet igen, men skal jeg selvfølgelig også afsted på ferie en uge allerede igen på torsdag, så er det jo ikke så galt.

Foto: René Schütze

Dorte Nygaard, 60, bioanalytiker, Middelfart

- Det er træls. Man vil jo altid gerne have mere ferie, men det går jo okay, når først man er i gang igen, og jeg er rigtigt glad for mit arbejde.