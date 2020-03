Sådan påvirker coronavirus dine Airbnb-bookinger

Har du lejet en bolig via Airbnb i nær fremtid, kan du nu kvit og frit annullere bookingen.

Det oplyser kommunikationskonsulent Lea Legaard på vegne af Airbnb til Ekstra Bladet.

Udlejningsportalen har på grund af coronapandemien foretaget en række ændringer i udlejningsvilkårene på baggrund af rejserestriktioner i en række lande.

Reservationer af ophold og Airbnb-oplevelser foretaget 14. marts 2020 eller før, med en indtjekningsdato mellem 14. marts 2020 og 14. april 2020, kan annulleres uden beregning før indtjekningener dækket af politikken og kan blive annulleret før indtjekning.

Gæster kan annullere bookinger de har lavet i perioden og få pengene retur.

Her vil det betyde, at værterne, uanset afbestillingsforbehold (disse varierer fra stramme regler til, at gæsten kan afbestille dagen inden ankomst), kan annullere en booking, og skal betale pengene retur.

Undersøg lejevilkår før du booker

Det betyder også, at du som udlejer i Danmark har ret til at annullere dine reservationer, men at du skal give pengene retur til dine gæster, hvis enten du eller de annullerer bookingen. Disse regler gælder alle bookinger, i perioden den 14. marts og frem til den 14.april.

Der gælder nogle lidt andre regler for bookinger, der er lavet efter den 14. marts frem til den 1. juni.

Reservationer af ophold og Airbnb-oplevelser dækkes ikke af den midlertidigt ændrede afbestillingspolitik, medmindre gæsten eller værten er blevet smittet med COVID-19. Værtens annulleringspolitik gælder som normalt.

Airbnb opfordrer alle lejere til at gennemgå værtens annulleringspolitik grundigt ved booking og overvejer at vælge en mulighed, der giver fleksibilitet.

Du kan orientere dig mere på Airbnb.