Sådan påvirker coronavirus dine rejseplaner

Hvis man pt. overvejer at købe en rejse, så vil jeg anbefale, at man indledningsvis kontakter det selskab, hvor man har tegnet en afbestillingsforsikring. De kan oplyse, om jeres afbestillingsforsikring dækker afbestilling af fly, hotel og andre arrangementer som for eksempel en fodboldkamp, musical osv., hvis rejsevejledningen for området/landet ændrer sig til orange (alle ikke-nødvendige rejser frarådes) eller rød (alle rejser frarådes).

Derudover kan I overveje at købe en pakkerejse fremfor at bestille fly og hotel separat. Hvis man køber en pakkerejse, så kan rejsebureauet være forpligtiget til at lade jer ophæve købet, hvis rejsevejledningen ændrer sig til orange eller rød, efter rejsen er bestilt.