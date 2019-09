Sådan påvirker Dorian vejret i Danmark

Orkanen Dorian gik søndag aften dansk tid i land i østaten Bahamas.

Det er den kraftigste orkan, der nogensinde har ramt østaten sydøst for Florida. Myndighederne advarer om en 'livstruende situation', og i USA er en million mennesker blevet evakueret.

Også danskerne kommer til at mærke noget til orkanen, fortæller Dan Nilsvall, vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

- Det er helt sikkert, at Dorian vil komme til at påvirke vejret i Danmark, siger han.

Først Færøerne

Omkring 8. september vil orkanen bevæge sig østpå mod Færøerne og syd for Island.

- Her ser det ud til, at der godt kan komme stormvejr, fortæller meteorologen.

Han oplyser, at det dog er for tidligt at sige nøjagtig, hvordan og hvor meget Dorian vil påvirke vejret i Danmark. Men det er i hvert fald ikke en Dorian med sin fulde styrke, vi får besøg af herhjemme.

- Vejret vil bestemt ikke blive så kraftigt, som menneskerne oplever det lige nu i Bahamas og på Floridas østkyst. Når Dorian kommer herover, vil den maksimalt have en hastighed på 25 meter pr. sekund, fastslår Nilsvall.

- Hvornår kommer vi til at mærke noget til Dorian?

- Jeg forventer, at Dorian vil begynde at påvirke vores vejr omkring 11. september. Så der går altså noget tid, før orkanen kommer tæt nok på til at kunne have en betydning på vejret.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, aflyste 29. august sit planlagte statsbesøg i Polen på grund af orkanen. Søndag nåede Dorian kategori 5-styrke, hvilket er den højeste kategori.