Sådan redder mobilen parforholdet

Mobiltelefonen er en kæmpe parforholdsdræber. Vi brugere mere og mere tid på at tjekke apps og mindre og mindre tid på at kigge vores partner i øjnene. Når den ene har en stor ting, som han eller hun gerne vil tale om, kommer den anden med et usammenhængende svar, fordi opmærksomheden er dedikeret iPhonen. Den er ikke så krævende som partneren og måske også lidt mere generøs med ros i form af ’likes’.

Fænomenet kaldes ’phubbing’, kunne jeg forleden læse i Politikens sommerserie om moderne kærlighed. Det er en sammentrækning af de engelske ord ’phone’ og ’snubbing’, på dansk ’telefon’ og ’det at ignorere nogen til fordel for nogle andre’.

En parterapeut fortalte i artiklen, at ni ud af ti, som kommer til hende for at få hjælp til at redde samlivet, nævner telefonen som dræber. Det dystre billede bakkes op af international forskning, som desuden peger på den dybe afhængighed, vi har af vores smartphones. Den minder om afhængigheden af alkohol, stoffer og spil.

Så hvad skal vi gøre ved det ’fraværende nærvær’? Man kan selvfølgelig lave regler om, at man i givne tidsrum skal lægge telefonerne væk, men terapeuterne fortæller, at de regler næsten aldrig holder – apropos afhængigheden.

Jeg har et andet forslag til, hvordan mobilen kan redde parforholdet, og det er egentlig ret ligetil. Erkend afhængigheden og vend den til noget positivt. Der er jo masser af interessante informationer i telefonen, som man kan dele med andre gennem samtaler, hvor man ser hinanden i øjnene.

De bedste samtaler, jeg har haft i denne uge begyndte med noget, jeg har læst på min telefon.

F.eks. de mange artikler og kommentarer om bloggeren Fie Lauersens ulykkelige selvmordsbrev og ikke mindst den debat, som børne- og uddannelsesminister Pernille Rosenkrantz-Theil efterfølgende satte i gang. Det er et super godt diskussionsemne, som man meget vel kan tage op med sin partner. Man kan indlede med at spørge: Hvem synes du egentlig har ansvaret for at få pillet selvmordsbrevet af Instagram? Fie Lauersen selv eller Facebook, som ejer Instagram. Det er en snak, der er konkret og til at gå til, selv om sagen er kompleks.

Lisbeth Knudsen, som er tværgående chefredaktør på Altinget og Mandag Morgen, hæfter sig i en kommentar på Altinget netop ved kompleksiteten. Blandt andet opfordrer hun den nye regering til at tage begrebet digital dannelse alvorligt og sørge for, at Danmark får en gennemgribende national handlingsplan, så vi alle sammen bliver dygtigere til at navigere på nettet.

Hun har en pointe. Vi kan jo bare se på de enorme konsekvenser, den nye teknologi og de nye platforme på ganske få år har haft for vores liv. Vores børn færdes i uregulerede digitale miljøer, og vores parforhold er tilsyneladende også et let offer for den digitale og teknologiske revolution.

Lad os endelig få noget substantiel viden ind på skoleskemaet, så den næste generation bliver bedre klædt på.

Hvad angår parforholdet, så er testen enkel. Spørg den anden: Hvad er det mest interessante, du har set eller læst på mobilen i dag? Så kan I spare parterapeuten i denne omgang.