Sådan ser coronavirussen ud

Universitetet i Hong Kong har udgivet et billede af den omtalte coronavirus, der har fået navnet SARS-CoV-2.

De små orange partikler på billedet er den dødelige variant af coronavirussen, der har sat sig på en blå celle.

Her ses coronavirussen SARS-CoV-2 i form af små orange partikler på en blå celles overflade. Foto: The University of Hong Kong

På universitetets hjemmeside opfordrer professor Yuen Kwok-yung blandt andet den kinesiske befolkning til, foruden at bære maske og vaske hænder regelmæssigt, at undgå steder med for mange mennesker, og holde afstand til andre på én til to meter.

Nye meldinger om syge og døde

Kina melder nu om 75.567 smittede og 2.239 døde.

Alene i det sidste døgn er der registreret 892 nye smittede og 118 døde.

Udenfor Kina er der nu 1.152 smittede og 8 døde fordelt over 26 lande.

De fleste af de tilfælde er registreret i Sydkorea, men Iran melder nu også om 18 smittede og 4 døde.

WHO sender hold til Wuhan

Lørdag sender verdenssundhedsorganisationen WHO et hold til epicenteret i Wuhan, hvor virussen i første omgang brød ud.

Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.

WHO udpeger dertil seks diplomater, der skal hjælpe med strategisk og politisk rådgivning i forskellige dele af verden.

- WHO's vigtigste rolle er, at koordinere et globalt svar på epidemien, og vores nye diplomater skal hjælpe til det formål, udtaler Tedros Adhanom Ghebreyesus, der er generaldirektør i Who.