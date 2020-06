Sådan ser vejret ud i din landsdel ved fyraften

Det har været en dag med et turbulent vejr. Vi har derfor spurgt DMI, hvordan vejret ser ud, når du skal til at holde weekend fredag

Der er lige nu store forskelle på vejret hen over det danske land.

Om du skal finde paraplyen frem, kommer meget an på, hvor i landet du befinder dig.

- I den sydvestlige del af landet er der lidt regn rundt omkring. Det er ikke de helt store mængder lige nu, men det kan godt ændre sig i løbet af aftenen og natten.

- I resten af landet er der periodevis sol, men også lidt byger, særligt i den nordlige del af Jylland lige nu. Det kan godt være, at nogle af de her byger kan gå hen og blive ret kraftige. Om det ender med skybrud, er lidt usikkert lige nu, fortæller vagthavende meteorolog ved DMI.

Det lyder dog, som om det er en god idé at have en paraply i nærheden.

- På Sjælland sker der egentlig ikke så meget lige nu. Tidligere i dag var vi lidt i tvivl om, om der ville vokse sig nogle kraftige byger op det er usikkert, om der egentlig gør det. Sidst på aftenen begynder der at ske ting og sager over Skåne. Der siger flere prognoser, at der godt kan komme et nyt område ind med kraftig regn og torden på Sjælland, nærmere bestemt Østsjælland, fortæller Lars Henriksen vagthavende meteorolog ved DMI.

Hvis man håbede på en weekend med sol og strand, skal man nok lave nye planer.

- I morgen formiddag kan der også komme kraftig regn og torden, så det er slet ikke slut endnu, fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Lars Henriksen.