Sådan sikrer du dig mod indbrud i vinterferien

Vinterferien står for døren, og i år er der over dobbelt så mange danskere, der har booket sig ind i feriehuse. Men tomme hjem tiltrækker indbrudstyve. Her er fem råd, du kan bruge til at sikre dig mod indbrud i ferien

For mange betyder uge syv en skihytte i Østrig, fadøl på pisten og kolde, røde kinder. Men ikke i år.

Corona har sat en stopper for vores rejseplaner, men det betyder ikke, at lysten til at komme væk fra hverdagen er forsvundet. Derfor er der ifølge Danmarks Statistik i år forudbooket over dobbelt så mange feriehuse i Danmark, end der plejer.

Men tomme, mørke hjem og garager uden biler virker indbydende på indbrudstyve, og derfor advarer både Nordjyllands og Østjyllands Politi nu om risikoen for indbrud i ferien.

Nabohjælp

Nordjyllands Politi anbefaler, at man tilmelder sig ordningen om nabohjælp. Det kan nemlig forhindre op til hvert fjerde indbrud, skriver de i en pressemeddelelse.

- Kører man med nabohjælp, laver man typisk en aftale med sine naboer om, at de holder øje med ens hus, når man ikke er hjemme. De kan måske også hjælpe med at få det til at se beboet ud, siger vicepolitiinspektør fra Nordjyllands Politi Niels Kronborg til Ekstra Bladet.

- De kan for eksempel sørge for, at der kommer noget skrald i skraldespanden. Hvis en nabo har to biler, kan den ene også holde i din indkørsel.

Ifølge vicepolitiinspektøren er det også vigtigt at have lys tændt om aftenen - for eksempel ved hjælp af en tidsindstillet kontakt. Desuden er det vigtigt at sikre sig, at låse og hasper på vinduer fungerer, som de skal.

Fem gode råd Nordjyllands Politi har fem gode råd til, hvordan du undgår indbrud i ferien: 1) Vær en god nabohjælper og hjælp hinanden med at holde øje. 2) Hvis du skal i sommerhus, så sørg for, at adressen ser beboet ud, f.eks. lys, der tænder, når man nærmer sig, eller naboens bil eller en henkastet cykel i indkørslen. 3) Sørg for at sikre vinduer og døre, gerne med indvendige nøgler, som kan tages ud, når man er bortrejst. 4) Vær kritisk, når du køber brugt og brug Mobilepay som betalingsmiddel. 5) Ring til politiet på 114, når du har oplevet indbrud, eller hvis du ser mistænkelig adfærd i dit område. Kilde: Nordjyllands Politi

Fald i antallet af indbrud

Både Nordjyllands og Østjyllands Politi fortæller ellers, at antallet af indbrud er faldende.

Det skyldes formentlig, at de fleste mennesker er hjemme i øjeblikket på grund af corona. Men indbrudstyve trives i ferier, og derfor anbefales det altså, at man er særligt påpasselig.

- Det er dejligt at se, at indbrudstallene falder, men vi skal gerne endnu længere ned. Coronanedlukningen har betydet, at mange er hjemme det meste af tiden. Det giver færre gode tidspunkter for tyvene til at komme på besøg, så det er nu, vi skal sikre, at tallene forbliver lave.

Det siger Camilla Holdorff Nielsen, vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi, i en pressemeddelelse.

- Selvom vinterferien ikke går til Alperne i år, er der mange, der tager væk, f.eks. i sommerhus i ferien. Vores erfaring er, at ferieperioderne er højsæson for indbrudstyve, så lige nu er et rigtig godt tidspunkt at få sikret sit hus.