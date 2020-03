Sådan skal bloddonorer forholde sig

I Italien er forbruget af blod faldet med 15 procent, fordi fokus har været på corona-situationen, der modsat operationer ikke kræver blod.

Det fortæller organisationen Bloddonorer i Danmark, der samtidig oplyser, at der stadig er brug for donorer.

- Lige nu er der ikke nogen mangelsituation. Der er enkelte steder, hvor man er ekstra opmærksomme. Et af de steder er Region Hovedstaden, hvor der er mange mobiltapninger. Men fordi flere skoler og virksomheder er lukket, er det sværere at komme ud til donorerne. Derfor er nogle af de planlagte tapninger ikke gennemført, og det betyder, at man mangler lidt i forhold til planlægningen.

- Det kan man kan klare et stykke tid, men det kan blive et problem, hvis der ikke sker noget, siger Flemming Bøgh-Sørensen, der er generalsekretær i organisationen.

Intet tyder på smitte gennem blodet

Derfor kan det komme dertil, hvor flere bliver bedt om at møde op, men der er situationen ikke nu. Alternativt skal forbruget falde, hvilket ikke er sket endnu.

Til gengæld er der indført en række tiltag for at sikre donorernes sikkerhed.

Dels er der indført længere afstand mellem donorerne, dels skal hænderne afsprittes i højere grad. Desuden er der indført karantæne for donorer, der har været i højrisikolande eller været i kontakt med smittede.

- Der er ikke noget, som tyder på, at corona kan smitte via blodet. Men det er så nyt, at lægerne ikke tør sige 100 procent, at det ikke kan smitte den vej. Så hvis du spørger en læge vil han sige, at der er en meget lille risiko. Men det betyder, at man ikke tester blodet for coronavirus. Tiltagene er alene taget for at højne sikkerheden over for personale og andre donorer, siger Flemming Bøgh-Sørensen.

Aarhus Universitetshospital bekræfter, at der er styr på blodbanken:

'Vi har rigtig fin tilgang af bloddonorer til tapning i Region Midtjylland, og vores blodlagre er også på det niveau, vi har brug med det aktuelle kliniske forbrug,' skriver Bjarne K. Møller ledende overlæge, klinisk lektor, blodbank og immunologi