Sådan skal danskerne holde corona-jul

To meters afstand under julesangen er en af de restriktioner, som kommer til at påvirke danskernes jul, hvis de altså vil følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer

Kalenderen viser endnu en gang december, men intet er, som det plejer at være.

Den søde juletid bliver også påvirket af de mange coronarestriktioner.

Det anbefales blandt andet, at holde to meters afstand i situationer med øget risiko for dråbesmitte. Det gælder også, når der skal synges julesange om juletræet i de danske hjem.

Sundhedsmyndighederne opfordrer desuden alle til at holde sig til en fast lille omgangskreds på højest ti forskellige personer. Den opfodring tæller også juleaften, hvor mange familier samles fra nord og syd.

Ekstra Bladet har været på gaden i København for at spørge danskerne, hvordan de skal fejre corona-jul.

- Jeg er fuldstændig hys

Tom Sjøqvist spritter alt af, som kommer ind i hans hjem. Foto: Jonas Olufson

For 65-årige Tom Sjøqvist bliver det en lille komsammen juleaften.

- Jeg skal holde jul med min ekskone og vores søn. Vi bliver tre, siger han.

Mens Tom selv er efterlønsmodtager, så arbejder både hans ekskone og hans nuværende kæreste på plejehjem. Det betyder, at han er meget opmærksom på coronasmitte.

- Vi har haft det rigtig tæt på det der corona, så jeg er fuldstændig hys. Når en kommer hjem til os, så spritter jeg mobiltelefonen, nøgler, håndtag, kontakter og rende mig i røv. Folk tror, jeg er bindegal. Men hellere det, og så ikke have haft noget endnu, fortæller han.

For ham er der ikke så mange traditioner, som bliver påvirket af den globale pandemi, men én ting, håber han, bliver som det plejer at være.

- Jeg vil meget gerne høre paven fra Peterskirken, men det kan jo godt være, at det er anderledes i år. Det er det, vi altid har prøvet at holde i hævd, siger han.

Fordi de kun bliver tre til Toms jul, så er han ikke bekymret for dråbesmittte ved julesang.

- Vi er jo kun os tre, så der er ikke noget. Men det bliver en corona-jul, eller hvad man vil kalde det.

Har bestilt tid i kirken

For Katrine Nielsen er særligt en juletradition anderledes i år. Foto: Jonas Olufson

Hos den 28-årige sygeplejerske Katrine Nielsen bliver selskabet juleaften ikke over de anbefalede ti personer.

- Jeg skal holde jul med min mor og far i Hillerød. Og min morfar og søster, siger hun.

Fordi de ikke bliver flere, har hun heller ikke rigtig tænkt over, om deres jul bliver påvirket af restriktionerne. Men en enkelt tradition har ændret sig hos familien.

- Vi har tænkt over det i forbindelse med kirke besøg, der har vi meldt os til i kirken. Så vi har tænkt over, om vi skulle i kirke eller ej, fortæller Katrine.

Om der bliver julesang om juletræet vil tiden vise.

- Det er ikke noget, vi drøftet endnu, men det kan være, det kommer, siger den 28-årige sygeplejerske.

Færre julegæster

Helle Sørensen har skåret ned på antallet af julegæster. Foto: Jonas Olufson

Den 56-årige Helle Sørensen skal fejre jul i Hobro, hvor hun bor. Men det bliver ikke en helt almindelig jul.

- Vi bliver færre, fortæller Helle.

De har besluttet at skære ned på juleforsamlingen som en konsekvens af coronarestriktionerne. Til en normal jul vil de blive omkring otte personer, men det bliver de ikke i år.

Helle arbejder som gravermedhjælper i flere små kirker, og hun er normalt på arbejde juleaften. Men i år har hun fri.

- Vi har ikke noget den 24. december på grund af corona, fortæller hun.

To meters afstand under julesangen er hun ikke bekymret for.

- Vi er ikke de store sangere hjemme ved os, så det bliver ikke noget problem, siger hun med et smil.

To meters afstand er svært

Jakob Godt har endnu ikke besluttet, hvordan han skal holde jul. Foto: Jonas Olufson

It-udvikleren Jakob Godt er endnu ikke sikker på, hvordan han skal holde corona-jul.

- Jeg skal formentlig fejre jul med min familie, men vi snakker stadig om det, siger den 28-årige Jakob.

Han regner med at holde jul med sine forældre og sine bedsteforældre, og så vil de i alt være fem samlet.

- Det er lidt på grund af corona, at vi prøver at formindske os lidt i år. Normalt er vi ti til 12 personer, siger han.

Om der bliver julesang om træet, ved han ikke, men han har en idé om, hvordan de to meter kan bevares rundt om juletræet.

- Vi plejer kun at synge lidt halvhjertet, når vi går rundt om træet. Men så vil vi få brug for et meget stort træ og måske et reb mellem os, så vi ikke behøver at holde i hånden, hvis vi skal holde den der to meters afstand. Den bliver nok lidt svær, siger han og fortsætter:

- Det kan godt være, at vi skal springe over at synge, mens vi går rundt om træet, og så skal der være masser af håndsprit.

Julesang på højtaleren

Hos Anne Mette Søndergaard kommer julesangen måske kun fra højtalerne i år. Foto: Jonas Olufson

Den 28-årige Anne Mette Søndergaard, der er på dagpenge, holder jul med sin inderkreds.

- Jeg skal fejre jul med mine søskende, min mor og hendes mand og min ældste storebrors kone og børn. Vi bliver ni.

- Det er lige på grænsen, siger hun.

De ni personer, Anne Mette holder jul med, er hendes nærmeste.

- Det er dem, vi ser mest. Dem har vi valgt, er vores inderste kreds, siger hun.

Hvorvidt der bliver sang om træet, har hun ikke skænket en tanke, men hun peger alligevel på en anden løsning.

- Det har jeg faktisk ikke tænkt over, men nu hvor det er den inderste kreds, så tænker jeg faktisk ikke, at det gør noget, siger hun og fortsætter:

- Og det kan være, vi så skal diskutere, om vi skal sætte sangene på højtaleren i stedet for.

Jul på badehotel

Albert Hellberg skal holde en anderledes jul i år. Foto: Jonas Olufson

Albert Hellberg skal i år holde jul på en måde, han aldrig har prøvet før.

- Jeg skal holde jul på Marienlyst Badehotel sammen med min mor, min lillebror og nogle venner. Vi bliver seks personer, siger den 23-årige køkkenmedhjælper Albert.

Men han er ikke tænkt så meget over, hvad restriktionerne kommer til at betyde for familiens jul.

- Hele oplevelsen bliver jo meget anderledes, fordi vi skal på badehotel. Jeg ved ikke, hvad deres restriktioner er. Men vi skal jo ikke danse rundt om et juletræ. Men ellers tror jeg ikke, vi har gjort de store tanker omkring det, fortæller han.

Albert selv plejer ikke at gå i kirke til jul, men han ved, at hans bedsteforældre har booket tid til årets julegudstjeneste.

