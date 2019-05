Sådan skal du IKKE flette på vejen

Mange danskere har deres helt egen mening om hvordan man fletter rigtigt i trafikken, når to vejspor bliver til et.

Derfor valgte Vejdirektoratet i 2014 at skære reglerne ud i pap, og selvom sammenfletning stadig kan volde problemer for danske bilister, ser man heldigvis sjældent situationer som den over artiklen på de danske veje.

Mange danske bilister kender ikke reglerne for sammenfletning ordentligt. Hør selv her. Video: Julie Sørensen.

TV: Bilister har problemer med sammenfletning

Situationen blev filmet af en chokeret amerikansk bilist, der fredag 10. maj kørte på motorvej I-635 ved Dallas Texas.

Her filmede bilisten en fejlagtig sammenfletning, hvor begge trafikanter nægtede at give plads.

Det endte i et sammenstød mellem bilerne, men der sluttede vanviddet ikke. Den ene trafikant valgte nemlig efterfølgende at smadre sin modparts bagrude med hvad der ligner en machete, før han blev påkørt endnu en gang.

Derefter stoppede den filmende bilist sin optagelse, så hvordan det vanvittige optrin sluttede, vides ikke.

Her kan du se hvordan man fletter korrekt. Video: Vejdirektoratet.

Her er svaret: Sådan fletter du rigtigt