Sådan skal SAS reddes: Sikret milliardbeløb

SAS er blevet sikret et milliardbeløb og kan dermed være reddet.

Det oplyser selskabet i fondsbørsmeddelelse.

I alt er SAS blevet sikret 8,5 milliarder kroner, hvilket er samme beløb, som man tidligere har meldt ud, at man mangler for at kunne klare sig.

SAS har ligesom resten af flybranchen oplevet enorme økonomiske tab som følge af coronakrisen.

Mandag kom det frem, at man har valgt at fyre 1593 medarbejdere i SAS. Der er blandt andet tale om 176 piloter, 684 kabineansatte, mens mandskab, der blandt andet håndterer bagage, har måttet sige farvel til 586 kolleger.

Samtidig bygger den nye redningsplan på, at man skal spare i omegnen af 2,8 milliarder danske kroner.

Planen bygger blandt andet på, at den danske og svenske stat skyder nye penge i SAS, hvilket også medfører, at den danske og svenske stat øger sin ejerandel fra omkring 14 procent til 20 procent.

SAS venter først en normal drift igen i 2022.