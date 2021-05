Sådan søger I resurseforløb

Skriver du en korrekt ansøgning, er kommunen forpligtet til at vurdere den ud fra alle de muligheder for støtte, der findes i loven

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk.

Hej Puk

Jeg søger hjælp til at vejlede en ung mand, som har været i pleje fra fem-syvårs alderen og herefter på opholdssteder, til han var 20. Den unge mand er udredt og har en diagnose.

Jeg har fulgt ham i snart fire år og fået hans økonomi på fode. Eneste hængeparti var, at det sidste opholdssted, hvor han var på efterværn, ikke sørgede for, at han fik betalt sin husleje til kommunen. Den betaler han af på lige nu.

Han bor nu i et privat aftalt bofællesskab, hvor mit barnebarn er en af parterne. Men nu er man klar til, at alle parter skal videre i livet.

Den unge mand har fået en del uddannelse, som dog ikke giver adgang til noget - og med sin mentale tilstand vil han næppe få ordinært arbejde. Han er lige nu på dagpenge og skulle helst have en lignende indtægt for at komme ud af fællesskabet og videre.

Men hvordan, eventuelt med et resurseforløb? Og hvis vi kan søge om resurseforløb, hvordan gør vi så det?

Er der risiko for, at han bliver bedømt til ikke at være arbejdsparat og får frataget sin indkomst?

På forhånd tak for dine svar.

Med venlig hilsen

Poul Mortensen

Kære Poul

Hvor er det godt, der er mennesker som dig!

Mit korte svar er, ja, det vil være det bedste for den unge mand at søge om et resurseforløb. Han er i målgruppen, da han tilsyneladende har ’komplekse problemstillinger’ ud over ledighed.

Og når han tilmed er udredt og har fået stillet en diagnose, burde det ikke være noget problem at få tilkendt et resurseforløb. Derudover er han tidligere anbragt, hvilket jo også medfører sociale ar på sjælen.

Med et resurseforløb vil han ikke blive presset ud i job og miste sin forsørgelse. Man vil i et passende tempo finde fremtidige muligheder for ham i forhold til både uddannelse og arbejde.

Når det kommer til fremgangsmåden, vil det bedste være, at du hjælper ham med en skriftlig ansøgning, hvori der står, at ’XXX ansøger om et resurseforløb’ - henvis her til ’principafgørelse 83-15’.

Kommunen er efterfølgende forpligtet til at belyse hans sag og vurdere hans ansøgning ud fra alle de muligheder, der er for støtte i loven.

Jeg ønsker ham alt held og lykke! Det kan være svært at få et ’almindeligt’ liv som tidligere anbragt.

De bedste hilsner Puk

Noter Link til forliget

S, V, RV, SF, K og LA blev i december enige om at justere resurseforløbs-ordningen. Ifølge den nye aftale skal arbejdsevnen hos borgere under 40 år fortsat søges udviklet gennem et eller flere resurseforløb af en varighed på maksimalt tre år pr. forløb. Det skal ses i lyset af intentionen med reformen om, at borgere under 40 år i udgangspunktet ikke skal tilkendes førtidspension, men hjælpes videre, så de på sigt kan komme i arbejde eller uddannelse. Link til afgørelse

Se principafgørelse om ansøgning af resurseforløb her.

