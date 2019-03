Sådan spotter du den: Falske mails fra Skattestyrelsen i omløb

Tjek formålet med mailen

Se på, hvad formålet er med den mail eller sms, du har modtaget. Når vi skriver til dig, er det for at give dig information og handlemuligheder.

Vi vil aldrig bede om:

Dine personoplysninger.

Dine bankkonto- eller betalingskortoplysninger.

At du oplyser om et beløb.

Er du i tvivl, skal du aldrig klikke på et link i en mail. Slet mistænkelige mails.

Pas på dine kortoplysninger

Vær altid forsigtig med at indtaste dine betalingskortoplysninger.

Hvis du er kommet til at indtaste dine oplysninger, opfordrer vi dig til at kontakte din bank. Du bør desuden holde øje med, om der bliver trukket beløb fra din konto, som du ikke har godkendt.

Skattestyrelsen udbetaler automatisk overskydende skat til din NemKonto, og det er ikke nødvendigt at oplyse dine betalingskortoplysninger for at få din overskydende skat.

Tjek afsenderen af mailen

I de fleste mailprogrammer vil du kunne se afsenderens mailadresse ved at klikke på navnet på afsenderen. Her kan du se den fulde adresse på afsenderen af mailen.

Du kan dog aldrig være helt sikker, da afsenderens mailadresse nemt kan forfalskes og derfor se ud som en officiel adresse fra Skatteforvaltningen.

Hvis du er usikker på, om mailen kommer fra Skatteforvaltningen, bør du undlade at klikke på links i mailen. I stedet kan du åbne din browser, gå til skat.dk og forsætte der fra. På skat.dk kan du både komme i kontakt med Skatteforvaltningen og se dine skatteoplysninger.

Skatteforvaltningens domæner er listet lidt længere nede.

Tjek at links er sikre

For at sikre dig, at et link er sikkert, kan du holde musen hen over linket og se, hvilken hjemmeside linket fører til. Du bør kun klikke på linket, hvis der står en af følgende webadresser eller mailadresser:

skat.dk: Vejledning og selvbetjeningsløsninger for alle styrelser

sktst.dk: Skattestyrelsen

toldst.dk: Toldstyrelsen

vurdst.dk: Vurderingsstyrelsen

gaeldst.dk: Gældsstyrelsen

motorst.dk: Motorstyrelsen

ufst.dk: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

adst.dk: Administrations- og Servicestyrelsen

Se mange flere gode råd om sms'er og opkald på www.skat.dk/falskemails.

Kilde: Skattestyrelsen