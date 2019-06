Sådan styrker du tilliden, Mette

Det er altid godt at holde øje med det, der ikke står.

Det gælder også det såkaldte 'forståelsespapir', som Socialdemokratiet blev enige med de radikale, SF og Enhedslisten om natten til onsdag.

Set gennem mediebrillen glimrer offentlighedsloven ved sit fravær. Ikke et ord om at droppe den omstridte ministerbetjenings-regel, som i praksis har ført til væsentlige indskrænkninger i retten til aktindsigt.

Enhedslisten, SF, de radikale, Alternativet, DF, de konservative og Liberal Alliance meldte under valgkampen ud, at de var parate til afskaffe blandt andet netop den paragraf, som er blevet kritiseret for at skabe mere lukkethed i centraladministrationen.

Den var de to store partier, S og V, ikke med på, og da de nu har 91 mandater tilsammen, kan vi desværre bruge øgenavnet mørklægningsloven længe endnu.

Hvad der rent faktisk står i forståelsespapiret om medierne, er til gengæld temmelig uforståeligt. Det danske demokrati skal styrkes, og det skal blandt andet ske ved at ’igangsætte et udredningsarbejde, der skal anbefale tiltag, som kan styrke tilliden til centraladministrationen, medierne og de politiske beslutningsprocesser’.

Hvordan skal man forstå det? Man skaber i hvert fald ikke mere tillid til centraladministrationen ved at bevare en lov, som skaber mere lukkethed om den.

Kigger man lidt tilbage i tiden, kan man få den tanke, at det for Socialdemokratiet mere handler om at få styr på den irriterende kritiske presse, som stiller spørgsmål til alting.

Partiet har foretrukket at betale sin egen interviewer og at grundlægge netavisen Pio som et socialdemokratisk talerør, hvor kursen ikke er ’at stå op om morgenen og svine Socialdemokratiet til’, som det har lydt fra partiet.

Vi andre står heller ikke op om morgenen for at svine hverken Socialdemokratiet eller andre partier til. Men vi står op om morgenen for at holde øje med, om politikerne holder deres løfter til vælgerne og i det hele taget forvalter magten fornuftigt. Politikerne bør kunne se forskel.

Socialdemokratiet har ikke som en lang række andre partier ønsket at gøre en lempelse af offentlighedsloven til en mærkesag, og det skal man huske på, når man læser forståelsespapiret.

Som formanden for Dansk Journalistforbund, Lars Werge, formulerede det i en kommentar forleden:

’Når Mette Frederiksen og Socialdemokratiet nu taler om, at vi skal skabe mere tillid til politikerne og medierne, kunne man godt droppe at lave et større analysearbejde på, hvordan det skal ske. Det kan man gøre ved at ændre offentlighedsloven.'

Nemlig. Og det kan kun gå for langsomt.