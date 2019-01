Sådan undgår du januar-depressionen

Hver anden dansker mener, at januar er den hårdeste måned at komme igennem

Det er mørkt og koldt. Julegodterne er spist, og julefrokosterne overstået. Hver anden mener, at januar er den hårdeste måned at komme igennem, ifølge en ny YouGov-undersøgelse, foretaget på vegne af Krifa.

- Der er nogen, som er særligt sensitive over for årstiden, og som bliver vinter-trætte eller vinterdeprimerende. Den åbenlyse forklaring er vejret og lyset, og hvordan det påvirker folk. På grund af kulden går vi mindre ud, og det kan også betyde, at man er mindre social eller fysisk aktiv, fortæller adjunkt i almen psykologi på Aalborg Universitet Sarah Hassan Awad.

- En anden grund kan være, at januar kommer direkte efter julen. Januar kan virke stille og ensom, når den står i kontrast til december, som er fuld af hygge og sociale aktiviteter. Og så er der dem, som havde en ensom jul. Der kan de triste tanker og refleksioner påvirke os i januar, siger Sarah Hassan Awad.

Ikke én eneste har valgt januar som sin yndlingsmåned. Den titel vinder juli med 25 procent af stemmerne.

Årets værste dag

Mens der stadig er et par dage tilbage af årets hårdeste måned, kan januar-hadere trøste sig med, at årets værste dag er overstået.

Den britiske psykolog Cliff Arnall har opfundet en formel til at udregne den værste dag på året, og resultatet lyder, at det er den tredje mandag i årets første måned. I år faldt denne således den 21. januar.

Undgå nedtur

Erhvervspsykologen Rasmus Højbæk fra Krifa, som står bag undersøgelsen, kommer blandt andet med følgende råd til at komme igennem den kolde måned; drop ”new year, new me”.

- Lad ikke urealistiske nytårsforsæt diktere dine handlinger i januar. At forandre fastgroede vaner sker sjældent fra dag til dag. Det kræver tid og energi, skriver han i pressemeddelsen.

Også adjunkt i almen psykologi på Aalborg Universitet Sarah Hassan Awad har et par gode råd.

- Et godt råd er at dyrke motion, fordi det frigiver endorfiner i kroppen - et hormon, som hjælper vores hjerne med at udskille positive stoffer til positive tanker. Et andet godt råd er at lave arrangementer indendørs med venner og familie, så man ikke går rundt og er alene.

Folkets råd

Michael Andreasen/Foto: Henning Hjorth

- Hvad synes du om januar?

- Januar er lang og mørk, og så er der lidt problemer med børn og søvn. De sov længe i ferien, og nu skal vi tidligt op, siger Michael Andreasen.

Godt råd:

- Jeg laver en morgen-start, hvor jeg siger til mig selv: I dag bliver en god dag. Det er rent mentalt, og jeg synes faktisk, det virker.

Ann Larsen/Foto: Henning Hjorth

- Hvad synes du om januar?

- Jeg har fødselsdag i januar, men har alligevel altid synes, at det er en lang måned og en mørk måned, siger Ann Larsen.

Godt råd:

- Det er et spørgsmål om at hygge sig inden for. Og så skal man måske tænde flere lys, så det ikke virker så mørkt.

Amjad Khan/Foto: Henning Hjorth

- Hvad synes du om januar?

- Det er sværere at komme op om morgenen, fordi det er mørkt, og man lige har haft juleferie, siger Amjad Khan.

Godt råd:

- Der vil være måneder, som er hårdere at komme igennem end andre, men man må bare tage det, som det er.

Camilla De Gier/Foto: Henning Hjorth

- Hvad synes du om januar?

- Jeg har boet i Australien de sidste fire år, og der er januar højsommer, hvor man går på stranden. Herhjemme er det en helt vildt deprimerende måned med mørke, regn og kulde, siger Camilla De Gier.

Godt råd:

- Tag til Australien. Tag ud og og rejs. Eller tænd nogle stearinlys derhjemme.

Patrick Rischel/Foto: Henning Hjorth

- Hvad synes du om januar?

- Jeg synes, januar er lang og kold og dyr. Der er mange regninger i januar i form af skattebetalinger og kontingenter, siger Patrick Rischel.

Godt råd:

- Man må tage en dag af gangen.

Jacob Kofler/Foto: Henning Hjorth

- Hvad synes du om januar?

- Januar er helt forfærdelig. Den er mørk og deprimerende og kommer efter december, hvor man har brugt alle sine penge. Derudover arbejder jeg freelance inden for TV, og der er ikke så meget arbejde i januar måned, siger Jacob Kofler.

Godt råd:

- Rejs væk.