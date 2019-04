Sådan undgår du trafikpropperne i dag

Hvis du vil undgå et møde med den berygtede påsketrafik, kan det godt betale sig at planlægge din rejse, inden du sætter dig bag rattet i dag.

Specielt hvis du skal ud af København, kan du påregne ekstra rejsetid.

- Skærtorsdag er jo en af påskens store rejsedage, siger vagthavende ved Vejdirektoratets trafikcenter, Rune Johansen, til Ekstra Bladet.

- Der er rigtig meget trafik ud af København og henover Sjælland og Fyn i retning mod Jylland. Skal man ud af København, risikerer man derfor, at der kommer nogle flaskehalsproblemer. Især på Køge Bugt Motorvejen, som typisk stopper til.

Hvis du gerne vil styre uden om flaskehalsproblemerne, er der specielt ét tidsrum, du skal være opmærksom på:

- Vi forventer, at der er mest trafik mellem klokken 10.00 og klokken 14.00. Vores erfaringer siger os, at det er i det tidsrum, danskerne drøner på påskeferie, oplyser Rune Johansen.

Kø i Kolding

Jyderne slipper ikke for påsketrafikken. Skal man en tur gennem Kolding-området i myldretiden, kan man ifølge Rune Johansen snildt påregne omkring 20 minutters ekstra rejsetid.

- Vi plejer altid at se nogle flaskehalsproblemer i Kolding-området, hvor motorvejene støder sammen, siger han.

- Det er lidt et knudepunkt, hvor der nærmest med sikkerhed vil være nogle forsinkelser. Der kommer både trafik fra Fyn, men også oppe nord fra og fra Esbjergmotorvejen.

Vi kan dog trøste os med, at skærtorsdag sandsynligvis bliver sidste påskedag med ekstra mange bilister på vejene.

- I dag er påskens sidste store rejsedag. Vores erfaringer siger os, at hjemrejsetrafikken bliver fordelt over flere dage, så her forventer vi faktisk ikke nogen nævneværdige forsinkelser.