Sådan vil de betale millioner tilbage til kunderne

I december måned blev varmeselskabet Verdo Varme, der har hjemme i Randers, pålagt af Forsyningsstyrelsen at betale 149 millioner kroner tilbage til selskabets kunder.

Årsagen var, at firmaet havde opkrævet for meget i forrentning af indskudskapital i perioden 2006 til 2017, og de penge skal altså nu tilbage til kunderne.

Derfor har Verdos bestyrelse nu ansøgt Forsyningstilsynet om, at det kan ske ved at sænke priserne på varme i tre år. Det oplyser Verdo i en pressemeddelelse.

- Kunderne skal have deres penge tilbage hurtigst muligt, når der er blevet opkrævet for meget. Derfor har vi behandlet afgørelsen om tilbagebetaling så hurtigt som muligt, så vi kan sætte tilbagebetalingen i gang, så snart myndighederne har godkendt metoden, siger Jakob Flyvbjerg Christensen, der er nyudnævnt administrerende direktør for Verdo.

Han henviser til en tilsvarende sag fra sommeren 2019, hvor tilbagebetalingen skete via en prisreduktion.

Sænkningen af prisen betyder - hvis den bliver godkendt - at varmekunder hos Verdo med et standardhus på 130 kvadratmeter og et gennemsnitligt varmeforbrug vil kunne se frem til en reduktion på cirka 2500 kroner om året i de tre år. For en lejlighed på 80 kvadratmeter og et gennemsnitligt varmeforbrug betyder det en årlig reduktion på cirka 2100 kroner.

Andre sager

Verdo Varme har tidligere i en tilsvarende sag skullet betale 234 millioner tilbage for perioden 2000-2005.

Verdo-koncernen venter også på svar i yderligere to sager, som ligger i Forsyningstilsynets sagssystem. Den ene handler om forrentning af indskudskapital opkrævet fra kunderne hos Verdo Produktion.

Den anden sag omhandler Verdo-selskabernes brug og indregning af omkostninger på lån internt i koncernen.