Sådan vil EU væk fra russisk gas

EU-kommissionen har præsenteret et udspil til, hvordan EU-landene kan undgå at være afhængige af russisk gas

EU-Kommissionen fremlagde tirsdag et udspil, som skal gøre EU uafhængigt af fossil energi fra Rusland inden 2030.

Den første del af planen går ud på at reducere EU-landenes afhængighed af russisk gas i lyset af Ruslands invasion af Ukraine.

Rusland leverer i dag omkring 40 procent af EU-landenes gas.

Planen ventes at blive diskuteret af EU-landenes ledere på et uformelt topmøde torsdag og fredag i Paris.

Sådan skal EU væk fra russisk gas

Her kan du se det, EU-landene ifølge planen skal gøre for ikke længere at være afhængige af den russiske gas.

Køb af energi fra andre lande skal erstatte 60 milliarder kubikmeter russisk gas inden for 12 måneder.

Øget produktion af biometan fra landmænd i EU skal erstatte 18 milliarder kubikmeter russisk gas.

Øget indkøb af hydrogen fra andre lande end Rusland skal medvirke til at erstatte russisk gas.

EU's plan om overgang til vedvarende energi vil i forvejen reducere forbruget af fossil gas med 30 procent i 2030. Det svarer til 100 milliarder kubikmeter.

Vedvarende energi skal også fremskyndes. Blandt andet via flere solceller og mere vindenergi, der på sigt kan medvirke til at gøre EU-landene uafhængig af russisk gas.

Med foranstaltningerne i EU-planen kan der gradvist skæres mindst 155 milliarder kubikmeter af brugen af fossile gasser, hvilket svarer til den mængde, der blev importeret fra Rusland i 2021.

Næsten to tredjedele af denne reduktion kan nås inden for et år, hvormed der kan sættes punktum for EU's overdrevne afhængighed af en enkelt leverandør, lyder det fra EU-Kommissionen.

Kilde: EU-Kommissionen.