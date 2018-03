Sådan vil strejke ramme fødende

Når en kvinde skal føde, skal hun føde. Det ændrer en potentiel storkonflikt ikke på.

Det understreger Jordemoderforeningen, som fortæller, at der i tilfælde af en storkonflikt kommer et nødberedskab.

Alligevel vil arbejdsnedlæggelser for jordemødre have betydning for vordende forældre og kan f.eks. gå ud over konsultationer, fødselsforberedelse, scanninger og ambulante funktioner som hjemmebesøg efter fødslerne og ammehjælp.

- Alt, som ikke er akut, siger Stina Kruse Skov, næstformand for Jordemoderforeningen til Ekstra Bladet, efter at Forhandlingsfællesskabet fredag har varslet, at danske kommuner og regioner fra 4. april bliver ramt af konflikt, hvis ikke der kommer en løsning på overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte.

Ikke alle bliver ramt

- Vi er enormt kede af, at det kommer til at ramme nogle gravide, fødende og ammende. Det bryder vi os ikke om. Det går stik imod det vi står for, at vi ikke kan støtte dem, som vi gerne vil, siger næstformanden, som håber på et forlig ved hjælp af forligsinstitutionen.

- Men ender det med konflikt, er det klart, at nogen kommer i klemme, tilføjer den uddannede jordemoder, som arbejder på Odense Universitetshospital.

Hvem der bliver udtaget til strejken, kan hun endnu ikke løfte sløret for, men:

- Vi udtager typisk mellem ti og 15 procent. Det betyder, at ikke alle fødeafdelinger bliver ramt af, at jordemødre strejker. Men når der er tale om en storkonflikt vil andre faggrupper strejke, og det har også indflydelse på fødeafdelingerne.

Stina Kruse Skov refererer for eksempel til portører, rengøringspersonale, læger, bioanalytikere, assistenter og sygeplejersker:

- Når systemet er, som det er, så vil arbejdsnedlæggelse på nogle områder på et hospital have indflydelse på hele maskinen.

Påvirker fysiologien

Som gravid vil du ikke blive afvist i døren til fødeafdelingen - men hjælpen kan blive udformet anderledes end til daglig.

- Du er jordemoder, hvordan vil et sådant scenarium efter din opfattelse påvirke for eksempel en førstegangsfødende?

- Det giver da en utrolig utryghed, når man ikke ved, hvilken hjælp, der er at hente i den anden ende, når man kontakter fødeafdelingen. Og psykisk utryghed påvirker også fysiologien.

Stina Kruse Skov vil ikke kommentere, hvorvidt førstegangsfødende, som normalt kan blive på hospitalet en tid efter fødslen, ved en storkonflikt risikerer at blive sendt hjem lige efter fødslen.

- Men en storkonflikt kan have betydning for den støtte, man tilbyder i efterforløbet - f.eks. hjemmebesøg, hvor man kan få hjælp af en jordemoder til at få for eksempel amningen til at køre.

Bekymrede

Formand for foreningen Forældre og Fødsler, Birgitte Halkjær Storgaard, har de seneste dage talt med mange bekymrede gravide om en potentiel storkonflikt.

- Vi er bekymrede for, at kvinder bliver sendt hjem lige efter fødslen, og der ikke vil være hjælp til ammeetablering, fordi det ikke bliver opfattet som akut arbejde, siger Birgitte Halkjær Storgaard, som husker, hvordan overenskomststrejkerne i 2008 påvirkede amningen.

- Derudover er vi bekymrede for, at gravide ikke bliver klædt ordentligt på til at klare fødslerne.

- Vi risikerer, at mulighederne for fødselsforberedelse bliver skåret væk under en storkonflikt. Det kan medføre større brug af medicinsk smertelindring og rygmarvsbedøvelse, som igen giver behov for vedrob.

- Flere indgreb i fødslen bliver associeret med en dårligere fødselsoplevelse, og det er så vigtigt, at man får en så god oplevelse med sig som muligt for at kunne komme stærkt ind i forældreskabet. Amning er helt essentielt, fordi det handler om at kunne ernære sit barn og være forælder for det.

Birgitte Halkjær Storgaard ser også med tiltagende uro på aflyste jordemoderkonsultationer.

I 2008 kunne gravide nogle steder møde op til konsultationer hos jordemødre, de ikke kendte, for at blive tjekket, men:

- Man risikerer, at en masse viden går tabt, hvis man skal ind til tilfældige jordemødre efter behov. Nogle kvinder orker ikke at krænge deres inderste ud til en ny hver gang, siger formanden, som også er bekymret for, at begyndende fødselsdepressioner under en storkonflikt ikke altid vil blive opdaget.