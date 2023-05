Sår tvivl om Naviair-forklaring: Lyver de?

Der er fortsat højintens spænding mellem flyvelederne i Københavns Lufthavn og deres arbejdsgiver Naviair.

Tusindvis af danskere har allerede oplevet konsekvenserne med masseforsinkelser til og fra lufthavnen, og det forventes, at det billede vil fortsætte over sommeren.

En af de helt store årsager til, at der i øjeblikket mangler flyveledere, er, at der i 2020 blev iværksat en spareplan, der resulterede i, at 46 flyveledere forlod lufthavnen på en frivillig fratrædelsesordning.

Ifølge flyveledernes fagforening var planen, at der skulle ryge 90 flyveledere, og at Naviair ville afskedige de resterende, hvis der ikke var nok, der tog imod en fratrædelsesordning. Det var kun på grund af politisk indblanding, at den plan ikke blev gennemført, lyder kritikken.

Den udlægning har Naviair nu afvist i en pressemeddelelse under overskriften 'Ingen planer om afskedigelse af 90 flyveledere i 2020'.

Lyver de?

Spørgsmålet er nu, om Naviair, der er en statsejet virksomhed, omgår sandheden i den pressemeddelelse.

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af en lydfil fra et spareplans-møde i Naviair 2. september 2020, hvor den daværende COO Jesper Skou tydeligt bekræfter, at planen er, at man skal skære 70-90 stillinger blandt flyvelederne.

På mødet lyder afslutningen på spørgsmål til direktøren 'er det noget nyt om, hvor stor en del af de i alt cirka 120 stillinger, der skal findes i O? (Forkortelse for Operations, der er en afdeling primært bestående af flyvelederne, red.). Er det stadig 70 til 90, som da i første gang holdt præsentationerne'?

Hertil svarer Jesper Skou:

- Øh, det vil jeg sige - det sidste - ja, det er det.

Ekstra Bladet har ad flere omgange forsøgt at komme i kontakt med Naviair for at få en forklaring på, hvorvidt der var planer om afskedigelser, og at det skulle være op mod 90 flyveledere. De har endnu en gang ikke ønsket at stille op til interview, men efter flere mail-henvendelser fik vi følgende svar fra deres presseafdeling.

'Som det fremgår af nyheden på vores hjemmeside fra den 12. maj 2023 var der ingen flyveledere, som blev afskediget. Der var tale om frivillige fratrædelser. Der var heller ikke politisk indblanding i antallet af aftaler, der blev indgået. Hensigten med nyheden på hjemmesiden er at få korrigeret disse to forhold', lyder det i mailen fra Naviair.

De vil med andre ord hverken be- eller afkræfte, at der var planer om, at der skulle ryge 90 flyveledere.

Formanden for flyveledernes fagforening DATCA, Esben Blum, er ikke i tvivl.

- I medarbejdernes optik var det meget klart for os dengang, at planen var, at hvis ikke man opnåede 90 frivillige fratrædelser, så ville man skride til næste skridt som var afskedigelser, siger han til Ekstra Bladet.

Afskedigelser fremgår flere gange

Ekstra Bladet er foruden lydfilen kommet i besiddelse af dokumenter fra møder i hovedsamarbejdsudvalget (HSU), hvor ordet afskedigelser fremgår flere gange.

Eksempelvis står der i et dokument fra et ekstraordinært HSU-møde 28. august 2020 med overskriften 'Tidsplan for bølge 1 - vedtaget på HSU d. 25. juni 2020':

'TR (tillidsrepræsentant, red.) får navne på de medarbejdere, der varsles til afskedigelse ... (varsling om afskedigelse)'.

I et andet dokument fra 15. september 2020 om et ordinært møde i HSU, står der 'Punkt 5 orientering og drøftelse om arbejdsgruppernes arbejde omkring tilrettelæggelse af afskedigelser i bølge 1'. Her er et af punkterne 'Træning af TR til at håndtere personer i krise/afsked'.

Desuden har Navair allerede 11. juni samme år skrevet et dokument med overskriften 'Nedlæggelse af stillinger', hvor der står, at 'Afsked' vil være én af fire tiltag, der vil blive anvendt 'i forhold til personaletilpasning'.

Sidst men ikke mindst fremgår det af en graf fra 19. august 2020 forud for HSU-mødet 28. august, at man forventer at kunne spare 104 millioner kroner ved at nedlægge 90 stillinger i 'operations', der er Naviairs afdeling primært for flyveledere.

Naviair afviser

Ekstra Bladet har forelagt Naviair ovenstående eksempler fra dokumenter for at høre, om de stadig fastholder, at der aldrig var planer om afskedigelser af flyveledere.

Naviair har i et svar på mail gentaget deres tidligere svar én til én. Dog med en enkelt tilføjelse:

'I nyheden redegøres også for processen, hvor der kun blev gennemført en runde af frivillige fratrædelser ud af tre planlagte runder.'

Da ovenstående dokumenter tydeligt viser, at der har været planer om at foretage afskedigelser, så man kunne nå 90 nedlagte stillinger, må vi antage, at direktionen pludseligt ændrede mening, efter man nåede de 46 frivillige fratrædelser.

Fredag klokken 16 udmeldte Naviair, at Anne Birgitte Lundholt er fortid som bestyrelsesformand i selskabet.

Det sker blandt andet efter massiv kritik af Naviairs spareplan i 2020 samt håndteringen af den verserende konflikt i Københavns Lufthavn.