Såret hvalp efterladt i sneen: Udstøder hjerteskærende hyl

Det hjerteskærende skrig fra en lille, bange og forladt hvalp blev optaget på video, da dens redningskvinde, Donna Lochmann, kom for at redde den fra en grufuld skæbne.

Hunden, der blev tildelt navnet Wheezer, lå bundet til en pæl i en snebelagt vejkant, og havde sår og rifter flere steder på sin tynde krop, da ansatte fra dyreværnet Stray Rescue of St. Louis i Missouri, kom for at samle den op midt i januar.

'Denne stakkels sjæl knuste vores hjerter. Han rystede og skreg af skræk', skrev Donna Lochmann efterfølgende på Facebook, hvor værnet har delt videoen. Den er siden gået viralt, og er blevet taget op af flere medier, blandt andre, The Dodo og Daily Mail. Stray Rescue of St. Louis har desuden lagt historien op på deres hjemmeside.

Optagelsen, som du kan se øverst i artiklen, viser, hvordan Donna Lochmann tålmodigt bevæger sig hen mod den skræmte og sårede hvalp, mens hun forsøger at berolige den med kærlige ord. Til sidst lykkes det at få en snor om den hylende hunds hals, og i næste del af videoen er den kommet med ind i dyreværnets bil.

I opslaget på Stray Rescue of St. Louis beskriver de ansatte også, at dyrlægen hurtigt fandt ud af, at Wheezer led af en potentielt farlig urologisk sygdom. Men efter at have fået intensiv behandling, kunne dyrlægen konstatere, at infektionen ikke var alvorlig.

Dyreværnet gættede dengang på, at Wheezer måtte være en omkring syv måneder gammel hvalp. Et par dage efter den blev reddet, kunne dyreværnet lægge en opdatering på Facebook, at han nu var kommet hjem til sin nye plejemor Syl.

I slutningen af februar var der flere gode nyheder om lille Wheezer, som nu har fået et rigtigt hjem.

Og lidt over en måned senere, denne weekend, kom et nyt billede på Facebook, som viser en noget mere velpolstret og sund hund end den, der gik viralt to måneder tidligere.

Se her, hvordan Wheezer, der nu hedder Bowie, ser ud i dag:

