Sabotage: Modtog ikke advarsel

Flere vestlige efterretningstjenester lå sidste sommer inde med efterretninger om, at en ukrainsk gruppe af specialstyrker angiveligt pønsede på at sabotere Nord Stream-gasledningerne.

Både Hollands militære efterretningstjeneste, MIVD, og amerikanske CIA havde ifølge Washington Post og NOS oplysninger om et muligt attentat, og tyske Der Spiegel har ligeledes ligeledes rapporteret, at den tyske regering på forhånd blev advaret af USA om et muligt anslag.

Men i Danmark og hos FE, Forsvarets Efterretningstjeneste, var man helt og aldeles uvidende om de efterretninger, der cirkulerede i hollandske og amerikanske spionkredse, selvom gasledningerne, der senere blev sprængt, går igennem Danmarks eksklusive økonomiske zone.

Det viser oplysninger og et myndighedsdokument, Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af, men som avisen ikke kan beskrive nærmere.

Det er fortsat et stort mysterium, hvem der stod bag sabotagen af Nord Stream-gasledningerne, og både Sverige, Tyskland og Danmark efterforsker fortsat sagen. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

FE havde ingen informationer

Af dokumentet fremgår det, at man fra de danske myndigheders side vurderer, at lækagerne ved Nord Stream blev forårsaget af 'kraftige eksplosioner', og at hændelserne ikke var 'et tilfælde'.

Derefter bliver det fastslået, at Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste ikke var advaret på forhånd.

'Forsvarets Efterretningstjeneste havde ingen informationer forud for hændelsen, men arbejder nu med alle partnere,' fremgår det af dokumentet.

Oplysningerne flugter med det, som tidligere forsvarsminister Morten Bødskov (S) udtalte i dagene efter lækagerne.

- Hverken jeg eller regeringen er blevet varslet. Jeg tror heller ikke, at denne her type sprængninger er noget, man varsler om. Vi er ikke blevet varslet om det. Hvad der er af diskussioner i andre lande, kan jeg af gode årsager ikke gå ind i, lød det fra Morten Bødskov 28. september sidste år.

Ekspert: Noget stemmer ikke

Ifølge senioranalytiker ved Tænketanken Europa Jacob Kaarsbo, der har 15 års erfaring fra netop Forsvarets Efterretningstjeneste, er det ikke nødvendigvis odiøst, at Danmark og FE ikke modtog de efterretninger, som flere vestlige tjenester og regeringer lå inde med.

Han vurderer i stedet, at grundlaget for, at for eksempel Tyskland modtog efterretningerne, har været et andet.

- Det siger mig, at det nok er sat forkert sammen et sted, siger Jacob Kaarsbo og uddyber:

- Den her historie fra Der Spiegel - jeg siger ikke, at det er forkert, men der mangler sandsynligvis nogle mellemregninger. Der kan være noget med tidsangivelsen, eller der kan være noget galt med omstændighederne eller konteksten. Noget kan være delt, hvor det havde et andet grundlag. Grundlaget for det hele har ikke været ’ups, vi frygter et angreb nu'.

Hvis de amerikanske og hollandske efterretninger havde en høj validitet, ville FE også fået oplysningerne, tilføjer han.

- Hvis det var noget valideret materiale, hvor man vitterlig troede, at nogen ville udføre noget i nærheden af Bornholm, så er jeg sikker på, at det var delt med Danmark. Derfor er der noget, der siger mig, at noget ikke stemmer helt overens, siger Jacob Kaarsbo.

Forsvarets Efterretningstjeneste har ikke ønsket at kommentere sagen.