Sabrinas skattekaos: Får fremmed mands regning

Skattestyrelsen bliver ved med at sende en vægtafgiftsregning for en Opel, som Sabrina Danholm slet ikke ejer. Hun kører Toyota

Sabrina Danholm kører Toyota, men alligevel har hun fået flere regninger for en fremmed mands Opel.

Skattestyrelsen roder nemlig rundt i det, og nu hænger den på den 33-årige kvinde fra Valby.

Sabrina Danholm ved ikke ret meget om biler og har derfor betalt regningen i flere omgange. Efter nogen tid opdager hun takket være sin svigerfar, at der er tale om en fejl, og hun tager igen kontakt til Skattestyrelsen.

Men her var ikke meget hjælp at hente.

- For to år siden købte jeg en bil, og jeg fik to regninger. Jeg ved ingenting om biler, så jeg betalte i første omgang bare, men efter en snak med min svigerfar fandt jeg ud at, at det var en fejl.

Sabrina kører rundt i denne lille Toyota, men hun har også fået regninger for en Opel. Foto: Privat

Er det min fejl?

Sabrina Danholm var ikke klar over, at grøn afgift og vægtafgift var det samme, så hun troede, at hun bare betalte sine regninger. Men senere fandt hun ud af, at de tre gange 560 kroner, som hun betalte, var for en Opel, som hun aldrig har hørt om.

- Jeg ringede til Skattestyrelsen, og de sagde, at det var mig, der havde lavet en tastefejl. Men det giver ingen mening, da nummerpladen på min Toyota og den anden Opel ikke er i nærheden af hinanden. Og hvordan kan jeg taste to nummerplader ind samme sted?

- Herefter får jeg at vide, at det er mig, den hang på mig, og jeg skulle bevise, at det ikke var min bil og sende det ind til det. Det var godt nok et stort arbejde.

Meget frustrerende

Efterfølgende går der flere uger, hvor hun intet hører, inden hun så får at vide, at hun skal sende sit kontoudtog fra betalingsdatoen og ti dage frem.

- Det var meget frustrerende, fordi de hele tiden antydede, at det var min skyld. Havde det været mig, der skulle betale penge til Skat, så skulle betalingen helst have været i går. Og at jeg skal bevise, at det ikke er min bil, det er ikke fair.

Efter et langt tovtrækkeri frem og tilbage endte Sabrina Danholm dog med at få en lille tidlig julegave. Pengene rullede ind på hendes konto 9. december.

Men hvordan kan det overhovedet ske? Ekstra Bladet har været i kontakt med Skattestyrelsen. De afviser at stille op til interview, men har sendt et skriftligt svar, hvori de fastholder, at det ikke er deres fejl, og at hun må have skrevet en forkert nummerplade ind.

'Hvis en borger i den forbindelse vælger at tilmelde sig betalingsservice og ved en fejl taster forkerte oplysninger, kan man i sjældne tilfælde være uheldig at ramme en andens persons PBS-kundenummer og dermed tilmelde denne persons bil til betalingsservice i stedet for'.

'Situationen svarer til, at man kommer til at overføre et beløb ved bankoverførsel ved en fejl til en anden person, end det var hensigten. Skat er ikke klar over, at der er tale om en fejl, da alle kan indgå en betalingsserviceaftale for en ægtefælle, samlevende, familie mv., hvor der med hensigt betales for hinanden. Bevisbyrden ligger derfor på den, der har foretaget indtastningsfejlen', skriver Skattestyrelsen.

Ifølge Skattestyrelsen modtager de mellem 150-200 af disse sager om året.