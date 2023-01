Sad 13 timer i kø: - Hysterisk dumt!

Ulrik Svanholm er endelig kommet af med sit gasfyr, som Mette Frederiksen og resten af regeringen har opfordret til.

Derfor så han frem til at skulle søge statens afkoblingspulje, der dækker omkostningerne til afkobling af gasledninger til rumopvarmning i privat beboelse.

Det åbnede Evida for 3. januar, men det har ikke været så simpelt, som det lyder. Langtfra. Ulrik Svanholm endte med at sidde 13 timer i kø.

- Hvis man har to sammenhængende tanker i hovedet, så kan man hurtigt regne ud, at tusindvis af kunder vil søge det her. Men det er tilsyneladende kommet som et chok for Evida. Det fungerer slet ikke. Det er til grin. Hysterisk latterligt dumt, siger Ulrik Svanholm til Ekstra Bladet.

Hjælp fra gammel ven

Ulrik Svanholm startede sin online-rejse kl. 8 og var først kommet igennem kl. 23.

Først sad han i kø i timevis blot for at få koblet sit login til sin MitID. Så blev han smidt bagerst i køen og måtte igen vente timevis på at kunne logge ind. Da han endelig kom frem, så blev han mødt af et loading-symbol i timevis, men til sidst fik han hjælp fra en gammel ven.

- Utroligt nok endte det med at være NemID, der fik mig ind. Det er fuldstændig håbløst og til at grine ad, at det skal tage så lang tid. Jeg tænker ikke, at alle har samme tålmodighed som mig, selv om timelønnen jo har været god, siger Ulrik Svanholm, der nu endelig har fået meldt sin afkobling.

Ulrik Svanholm er bare en af mange kunder, der har henvendt sig til Ekstra Bladet, ligesom både Trustpilot og Facebook flyder over med utilfredse gaskunder.

Pres på

Ekstra Bladet har anmodet om et interview med en ansvarlig fra Evida, men det har ikke været muligt. I stedet har vi fået tilsendt følgende svar:

'Lige nu oplever vi, at rigtig mange kunder står i kø for at komme ind på selvbetjeningsløsningen Mit Evida. Det giver pres på vores systemer og desværre også lang ventetid. Vi bruger et anerkendt køsystem, som kunderne kender fra bl.a. årsopgørelsen fra Skattestyrelsen for at håndtere de mange besøgende.'

'Afkoblingsordningen er nemlig åbnet 3. januar kl. 10, og samtidig er der fortsat mange, som ønsker at benytte sig af muligheden for en ekstraordinær aflæsning og opgørelse. Vi beklager ulejligheden. Kunderne må desværre væbne sig med tålmodighed. Vi lukker så mange ind ad gangen, som vores systemer kan håndtere,' skriver Evidas driftsdirektør Sune Holm.

Samtidig oplyser de, at Evida nu har fokus på at optimere deres interne processer, hvad det så end betyder.

Hvis du skal have opsagt din gasforsyning, så kan du følge følgende guide.