Sad fast i rutsjebane i 20 minutter i 30 meters højde

Det er ikke mere end fire år siden, at to teenage-piger fik amputeret deres ben i en ulykke i den samme rutsjebane

For fire år siden fik to teenage-piger amputeret deres ben efter en ulykke i den britiske rutsjebane 'The Smiler' i forlystelsesparken Alton Towers i den britiske by Staffordshire. Men nu er den igen gal med rutsjebanen 'The Smiler'.

Tirsdag eftermiddag brød rutsjebanen midlertidigt sammen og efterlod adskillige forlystelses-gæster i en yderst skræmmende situation. De sad nemlig fast i 30 meters højde og i hele 20 minutter på et sted, hvor rutsjebanen er allermest stejl. De skræmte folk havde direkte udsyn til himlen.

Det skriver flere medier heriblandt BBC og The Sun

Teknikere fra Alton Towers kunne dog til sidste redde de skræmte rutsjebane-gæster ned fra deres udsatte position. Det lykkedes for dem at bakke vogntoget ned fra den stejle position.

Jeg havde ondt i ryggen og skulderen

Til den britiske avis The Sun udtaler den 16-årige Dylan Fryers følgende om den mareridtagtige tur i rutsjebanen.

- Jeg var sammen med mine to venner, da vogntoget pludselig standsede på den højeste og mest stejle strækning. Vi anede ikke, hvad der skete og rørte os ikke. Der er to vogntog, der er i gang på rutsjebanen samtidigt, så jeg frygtede, at det andet vogntog ville støde sammen med os, fortæller Dylan Fryers og tilføjer:

- Vi sad fast i mere end 20 minutter, og jeg begyndte at få smerter i både min ryg og min skulder på grund af sikkerhedsbæltet. Alle var ekstremt nervøse, men vi forsøgte også at tale med hinanden for at sikre hinanden, at alt nok i sidste ende skulle gå godt.

En talsmand fra forlystelsesparken har udtalt følende om episoden:

'Vi undskylder over for alle de gæster, der har været involveret og siddet fast i The Smiler. Vores personale har talt med samtlige gæster, der sad på rutsjebanen. Og de er blevet tilbudt nye billetter til Alton Towers som en kompensation for den ubehagelig oplevelse.'

Ved ulykken for fire år siden, drejede det sig om et vogntog, der med stor fart kørte ind i et holdende vogntog på rutsjebanen. Udover de to teenagepiger, der fik amputeret deres ben, blev yderligere tre personer såret ved ulykken.