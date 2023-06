Sadistisk tortur-ring afsløret: Aber tortureret verden over

Hundredvis af mennesker har fået nydelse ud af at se baby-makakaber blive tortureret og dræbt på deres computerskærme.

Det kan BBC fortælle, efter de har afsløret en sadistisk tortur-ring, som strækker sig fra Indonesien til USA.

Tortur-ringen startede på YouTube, men siden har den bevæget sig over på den krypterede app Telegram.

BBC-journalister er gået undercover i grupperne og kan nu fortælle, at hundredvis af mennesker stimlede sammen for at dele tortur-idéer samt for at se aberne blive tortureret i Indonesien og andre asiatiske lande.

Stemte om tortur

BBC fandt frem til både tortur-bødlerne i Indonesien, distributører samt købere i USA, og siden har myndighederne indledt en efterforskning.

Mindst 20 personer bliver nu efterforsket internationalt - inklusive tre kvinder i Storbritannien, som blev anholdt sidste år og løsladt, mens efterforskningen pågår.

Det britiske medie har snakket med Mike McCartney, der gik under skærmnavnet 'Tortur-kongen', som har distribueret tortur-videoer til kunder i USA.

- De lavede en afstemning. 'Skal der bruges en hammer, en tang eller en skruetrækker?' Det resulterede i den mest groteske video, jeg nogensinde har set, fortæller han.

'Kan ikke patruljere'

BBC har foreholdt både YouTube og Facebook kritikken, da videoerne er blevet fundet disse steder. Begge har allerede eller arbejder fortsat på at lukke den slags grupper.

Piben har dog en helt anden lyd hos Telegram, der i et svar til BBC skriver, at de 'er forpligtet til at beskytte brugernes privatliv og menneskerettigheder såsom ytringsfrihed', samt at deres moderatorer 'ikke kan patruljere i private grupper'.