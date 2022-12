Sæddonorer kan se porno i 3D: Det øger sædkvaliteten

Hvis du som mand skal være sæddonor i sædbanken Cryos, så venter der dig en noget indlevelsessrig oplevelse.

Sædbanken har nemlig indgået et samarbejde med virksomheden CollectiveFlow, som blandt andet laver VR-briller (Virtual Reality Briller, Red.), for at give deres kunder en mere intens oplevelse.

Det skriver TV Syd.

Det betyder, at sædonorerne nu kan se prono i 3D format.

CollectiveFlow har nemlig udviklet VR-briller til sædbanken, hvor de har skabt en virtuel lounge, hvor donorerne så kan vælge den pornofilm, de gerne vil se.

Pornofilmene, som er tranformerede til 3D format, er skænket af ingen ringere end porno-mastodonten PornHub.

Sædkvaliteten stiger

Men det er ikke kun donorerne, som får glæde af den nye oplevelse.

Cryos' egen undersøgelse viser nemlig, at kvaliteten af sæden stiger med op til 50 procent, når donoren har brugt VR-briller.

Det skyldes formentlig, at graden af opstemthed hænger sammen med sædkvaliteten.

Den højere sædkvalitet betyder, at man kan hjælpe mange flere, som ønsker sæddonation. Og det er en sideeffekt, som glæder Jakob Jørgensen, partner i CollectiveFlow, som har været med til at udvikle VR-brillerne.

- Projektet har vist, at VR kan bruges til andre ting, end vi havde forestillet os. Det er jo kun enormt spændende, at det også har vist, at sædkvaliteten bliver bedre, når man bruger det her system, siger han.

Den nye oplevelse kan findes hos Cryos sædbanker i både Aarhus, Aalborg, Odense og København.

Elsker du porno? Det skal du vide