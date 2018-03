Sædeovertræk til 90 kroner ødelagde læderkabine: Nu har Lasse fået erstatning

Når man køber et sædeovertræk til interiøret i sin bil, er det for at beskytte sæderne. Men i nogle tilfælde har overtrækket den præcis modsatte effekt. Og det kan betale sig at klage, hvis man er utilfreds

Det lignede egentlig en dårlig joke. Men for Lasse Mølskov var der ikke meget at smile af, da han så, hvilke skader et simpelt sædeovertræk til 90 kroner havde udrettet på lædersæderne i hans BMW 330d.

Nu ender han med at få 52.000 kroner i erstatning fra T.Hansen, som har solgt overtrækket.

Selvom sæderne tydeligt var beskadiget, skulle der en hel del til, før T.Hansen hostede op med pengene.

- Allerede samme dag, som jeg kontakter Ekstra Bladet, kommer der pludselig skub i tingene, fortæller han om forløbet.

Syv opløsningsmidler var ikke nok

I første omgang forsøgte Lasse at få fjernet pletterne fra sædet hos et professionelt bilplejecenter.

- Centeret, der skulle være nogen af de bedste i landet til rens af læderkabiner, måtte give op efter at have forsøgt sig med syv forskellige opløsningsmidler.

Og da kabinen ikke stod til at redde ved hjælp af sæbe og knofedt, var sidste udvej at kontakte BMW, der kunne sætte nye sæder i.

Pletterne, som sædeovertrækket efterladte, er umulige at få af. Foto: Ernst Van Norde

Nu må T.Hansen punge ud

Eftersom det kun er det ene bagsæde, der er blevet beskadiget, skulle man tro, at T.Hansen slipper relativt billigt. Alligevel skal de hive 52.000 kroner op af lommen.

Til trods for adskillelige henvendelser gennem de seneste par uger, har T. Hansen nægtet at give Ekstra Bladet en kommentar om, hvorvidt alle skal forvente at få samme erstatning. En ting er sikkert; det er værd at prøve.

Sagen kort

Da Lasse Mølskov første gang trak det beskyttende overtræk over de hvide lædersæder i sin BMW, var der ingen bange anelser. Overtrækket var købt til at beskytte de sarte, lyse sæder mod mærkerne fra en autostol.

Sædeovertrækket blev erhvervet i butikskæden T Hansen.

Efter det havde siddet på i nogen tid, opdagede Lasse, at overtrækket havde efterladt stribevis af sorte pletter på lædersæderne. Pletter, der var umulige at fjerne igen.

Det står på kvitteringen

Der står intet på indpakningen om, at overtrækket ikke egner sig til brug på lædersæder. Det eneste sted, det står oplyst, er på kvitteringen.

- Jeg klagede til T.Hansen. Klagen blev afvist, da der stod på bonen, at varen ikke må benyttes på lædersæder.

- Men da det var en gave - og der intet står på produktet eller indpakning - mener jeg ikke, at jeg har en chance for at vide det.

Da det står oplyst på bonen, at der kan forekomme afsmitninger, kan noget tyde på, at T.Hansen godt ved, at der et problem med produktet.

'Risiko for afsmitning' står der på kvitteringen. Foto: Ernst Van Norde

Ekstra Bladet til undsætning

I første omgang blev Lasse Mølskovs klage altså afvist. En afvisning, han ikke kunne forstå. Derfor rettede han henvendelse til Ekstra Bladet.

Og pludselig var T.Hansen 'enig i kundens betragtning'.

Det har nu resulteret i et nyt, hvidt læderindtræk til en værdi af 52.000 kroner til Lasses BMW 330d.