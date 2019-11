Sælger for 67.000.000.000 på en halv time

Den kinesiske gigant Alibaba fejrer Singles Day for 10. gang, og på bare 30 minutter solgte de for 67 milliarder

30 minutter.

Det var alt de kinesiske forbrugere skulle bruge til at købe vare på den kinesiske internetgigant Alibaba.com for 67 milliarder kroner.

Siden 11. november 2009 har kineserne fejret Singles Day, der er en tidlige udgave, af det vi i vesten kender som Black Friday. Og det kan gå helt amok

Begivenheden blev fejret med et kæmpe gallashow og en nedtælling søndag aften i Shanghai, hvor blandt andre superstjernen Taylor Swift gav koncert.

Efter mandagens første 12 timer i Kina har Alibaba solgt for omkring 27,4 milliarder dollar. Sidste år lød det samlede beløb efter et døgn på 30,7 milliarder dollar.

Taylor Swift gav den gas i Shanghai søndag aften. Foto: Ritzau Scanpix

Ufattelige summer

Da klokken slog 00.00 startede festen for alvor, og så blev der ellers flået vare ned fra de virtuelle hylder på internettet.

På bare et minut og otte sekunder var der solgt 6,7 milliarder kroner, og det kunne kun lade sig gøre, fordi folk allerede sad klar til at trykke på klokken lige efter midnat.

Efter en halv time var der solgt for 67 milliarder kroner, mens det tog halvanden time at sælge for 110 milliarder kroner ifølge Bloomberg.

Sidste år solgte Alibaba varer for et beløb svarende til lidt over 200 milliarder danske kroner den 11. november.

Foto: Ritzau Scanpix

Det er uklart, hvordan singledagen opstod. Men en fortælling siger, at det var fire unge singlefyre på universitet i Nanjing, der fandt på at benytte datoen 11.11 til at fejre, at de var enlige. Derfra skal idéen have bredt sig.

Også i Danmark

Også flere virksomheder herhjemme har taget dagen til sig og har ligesom kinesiske virksomheder fundet ud af, at markeringen kan være en god forretning.

Det fortæller Henrik Hyltoft, markedsdirektør for handel hos Dansk Erhverv.

- Singledag er stadig et relativt nyt fænomen i Danmark. Det vil sige, at dagen stadig ikke har det helt store omfang som for eksempel Black Friday.

- Men vi forventer, at det er en dag, der bliver stadig stærkere markeret. Og vi kan se, at der er flere kæder, der har taget dagen til sig og annoncerer gode tilbud, siger Henrik Hyltoft.

I Danmark er der gode muligheder for, at Singles Day bliver mere udbredt.

- Potentialet er vel i virkeligheden i nogenlunde samme størrelse som Black Friday.

- Danskerne er rigtigt glade for tilbudsjagt, og både Black Friday og Singles Day er karakteriseret ved, at der kommer en række gode tilbud, som forbrugerne så går ud og bruger tid på at jagte.

- Så på den måde passer det rigtig godt til danskernes tilbudskultur, siger Henrik Hyltoft.

Selv om man i Danmark er glad for et godt tilbud, betyder det ikke, at dage som Singles Day og Black Friday, hvor der handles i stor stil, sender forbruget i vejret.

- Danskernes forbrug er generelt set stagnerende, når vi kigger på detailhandlen. Så på den måde er der ikke tale om en forbrugsfest, men snarere om at man flytter forbruget rundt, siger Henrik Hyltoft.

Foto: Ritzau Scanpix