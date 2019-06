Sælunge på dybt vand: Så kommer hajen

Sæler på den sydafrikanske kyststrækning lever livet farligt. Hver gang de hopper i vandet, risikerer de nemlig at blive en hvidhajs næste måltid.

Især ungerne lever livet farligt, for sælunger er et nemt bytte for en hvidhaj, og som man kan se i videoen herover, kan et enkelt forkert træk kan vise sig at være forskellen mellem liv og død.

i videoen ses en sælunge, der helt alene har bevæget sig ud på lidt for dybt vand, og derfor har fanget en hvidhajs interesse. Dermed er jagten sat ind, og selvom en sælunge godt kan udmanøvrere en hvidhaj, er det kun et spørgsmål om tid, før hvidhajen får overtaget.

Derfor skal sælungen hurtigt tilbage på land før det er for sent, men om den klarer strabadserne kan du se i klippet over artiklen, hvor du også kan den taktik de voksne sæler har udviklet til at bekæmpe hajerne.

Klippet stammer fra dokumentarserien 'Hostile Planet', der sendes på National Geographic søndag klokken 22.