Sær tradition: Ryttere smadrer tønden

I Dragør nægter man at give slip på en flere hundrede år gammel tradition, her foregår tøndeslagning på hesteryg

På en lille vindblæst plads i Dragør på det sydlige Amager havde over 100 børn og voksne trodset slud og kulde søndag eftermiddag for at tage del i en noget usædvanlig fastelavnstradition.

På den anden side af Kastrup Lufthavn er fastelavn og tøndeslagning nemlig ikke kun noget for udklædte børn. I Dragør er tøndeslagning også noget voksne deltager i, de gør det bare til hest.

Sophia Schmidt og Carla Andersen havde ingen problemer med at holde varmen. Foto: Tariq Mikkel Khan.

To af dem, der havde fundet frem til området ved Blushøj, var de 11-årige Carla Andersen og Sophia Schmidt. Begge er vilde med heste, og de elsker den årlige tradition med at se den noget anderledes tøndeslagning.

- Det er virkelig sjovt at se på, og jeg kender nogle af dem, der rider med i år. Men jeg er ikke sikker på, at jeg selv vil deltage, når jeg bliver gammel nok. Det kan godt være lidt voldsomt, hvis man falder sammen med hesten, fortæller Sophia Schmidt.

Margit Bahnsen på 58 år havde fundet vej til pladsen i Dragør for at se sin datter deltage i tøndeslagningen. For to år siden så hun sin datter vælte i en opbremsning. Der skete heldigvis ikke noget med hverken rytter eller dyr.

- De kommer galoperende i høj fart mod tønden, og de har ikke særlig meget plads at stoppe på efterfølgende. Hvis det så er lidt glat på asfalten, som det er i dag, så er det at de glider og falder, hvis der skal laves en hård opbremsning, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Torben Holst og Margit Bahnsen yderst til højre stod klar med ekstra tøndestokke, skulle der blive knækket nogen undervejs. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Datteren Eileen Bahnsen har været fastelavnsrytter de sidste ni år, men mor Margit er ikke bekymret for, at datteren kommer til skade i den lidt voldsomme fastelavnsleg.

- I år har hun og mange af de andre ryttere sat Mordax på hestenes sko. Det er små metalstykker man skruer på, de fungerer lidt som pigsko, så hesten står bedre fast. Derfor sker der også færre uheld.

Tog kun 20 minutter

Omkring 20 ryttere deltog denne søndag til tøndeslagningen i Dragør. Alle var de iklædt den obligatoriske uniform bestående af sorte bukser og vest, hvid skjorte og en høj hat. De er også hver udstyret med den traditionelle tøndestok, som skal være malet i sort, guld, rød og grøn,

Klokken 16 begyndte den noget alternative tradition, én for én red de mange ryttere frem for at give tønden et ordentlig dask. Der lød jubel og klap fra den store forsamling, når rytterne ramte fastelavnstønden. Det var langt fra alle der ramte den, som nogle måtte rejse sig i sadlen for bare at kunne nå.

Nogle ryttere red med høj fart mod tønden, hvilket skabte frygt blandt de mange tilskuere, da risikoen for et styrt blev ganske forøget. Især feltets sidste rytter havde fart på, og fra menneskeflokken lød det, at hun måske red lidt uforsvarligt.

20 minutter senere var hele det store spektakel allerede slut. Der var tønden blev banket til pindebrænde og Nynne Navntofte kunne lade sig kåre som tøndedronning, da hun med et velplaceret dask fik det allersidste bræt sendt i jorden.

Nynne Navntofte er årets tøndedronning i Dragør. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Kvinder må ikke deltage

I Dragør var der ikke særligt mange mandlige deltager ved årets fastelavnsridning, for det er den eneste by hvor kvinderne må være med. I de nærliggende byer Store Magleby og Ullerup, hvor der også slås katten af tønden til hest, der er det kun mænd der må være med. Her er der ikke noget #metoo, da man holder fast i traditionerne.

Torben Holst var en af dem, som havde trodset kulden for at betragtede de over 20 ryttere galopere mod den ophængte sirligt malet tønde. Han havde taget sine professionelle briller på, for den ene hest der blev brugt søndag eftermiddag, skal han bruge til at ride tøndeslagning onsdag.

- Jeg har været fastelavnsrytter de sidste 18 år, men jeg rider kun ude i Ullerup, hvor jeg selv bor. I dag hepper jeg på mine venner, og så skal jeg lige tjekke hesten ud og se, om den kan klare sig på onsdag, fortalte han til Ekstra Bladet.

Det så voldsomt ud, når rytteren og hest i høj fart skal ramme tønden. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Han har lånt Margit Bahnsens hest, så låner hendes datter til gengæld Torbens specielle seletøj, som gerne koster over 10.000 kroner. Det er ikke billigt at være fastelavnsrytter på Amager, for man skal dække alle udgifter til udstyr og træning selv.

Torben Holst er ikke en af de ryttere som har måtte ned og kysse asfalten i løbet af sine lange karriere som fastelavnsrytter. Han håber heller ikke, at det kommer til at ske på onsdag i Ullerup.

Ingen heste eller ryttere led overlast under søndagens tøndeslagning, selv om det var tæt på et par gange.