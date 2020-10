Særbehandling af topembedsmand: - Kræver redegørelse

Sagen om Københavns Politis mulige særbehandling af topembedsmanden, Barbara Bertelsen, får nu SFs retsordfører, Karina Lorentzen, til at bede Justitsministeriets om en redegørelse.

- Der, hvor jeg bliver betænkelig, er, hvis man har lagt pres på politiet for at gøre noget bestemt i en sag. Det er en anelse bekymrende, siger hun.

Tilbage i juni 2019 lagde daværende departementschef i Justitsministeriet, Barbara Bertelsen, pres på toppen af dansk politi i en sag om gadeuorden, hvor hun var anmelder.

Mette Frederiksens højre hånd pressede politi-top og fik særbehandling

Københavns Politi prioriterede efterfølgende sagen i et omfang, som ifølge tre tidligere anklagere, er usædvanligt, og de vurderer samstemmende på baggrund af sagens dokumenter, at topembedsmanden fik særbehandling. Den vurdering bekræftes af kilder i politiet med kendskab til sagen.

Skævvridning

SFs Karina Lorentzen mener, at der kan være tale om en skævvridning, fordi embedsmanden får sat skub i sagen ved at ringe til Rigspolitiets øverste chef – en adgang, som almindelige borgere ikke har.

- Det er klart, at man altid har mulighed for – også som borger – at ringe til politiet og høre, hvordan går det med en bestemt sag, men der er en afgørende forskel på, hvis man presser nogen til at tage noget op på en bestemt måde, og så skal man have for øje, at det ikke er noget, en almindelig borger kan gøre. Det er der, skævvridningen kommer ind, siger hun .

- Man kunne ønske sig, at Københavns Politi siger fra, hvis der er tale om et usagligt ønske og nedprioritering af andre og mere relevante sager. Men omvendt kan jeg godt forstå, at når landets øverste administrative chef henvender sig, så kigger man på det med andre øjne. Så kan man måske føle sig presset til at gøre noget bestemt, siger retsordføreren.

Barbara Bertelsen, der i dag er departementschef i Statsministeriet, har ikke ønsket at kommentere sagen.

Heller ikke Københavns Politis direktør, Anne Tønnes, har ønsket at stille op til interview eller svare på spørgsmål om, hvorvidt politikredsen har givet Barbara Bertelsen særbehandling.

Ikke usædvanligt

I stedet har Københavns Politi sendt en skriftlig udtalelse fra chefpolitiinspektør Jørgen Skov.

'Henvendelsen i den konkrete sag vedrørte en bekymring for en uidentificeret forurettet, der muligt var kommet alvorligt til skade. Det er ikke usædvanligt, at der bliver iværksat yderligere efterforskningsskridt, når alle oplysninger i en sag gennemgås, og det konstateres, at der er elementer, som bør undersøges nærmere – særligt når der er bekymring for alvorlig tilskadekomst.'

Københavns Politi har ikke ønsket at svare på opfølgende spørgsmål.