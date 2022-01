Særlig omikonvariant dominerer nu i Danmark

En subvariant af omikron, BA.2, udgør nu knap halvdelen af alle danske omikrontilfælde.

Det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

Der er indtil videre beskrevet tre varianter af omikron, som bliver kaldt BA.1, BA.2 og BA.3. PÅ verdensplan udgør BA.1 langt de fleste tilffælde, men BA.2 er nu ved at få overtaget herhjemme.

Subvarianten BA.2 udgjorde 20% af alle smittetilfælde i Danmark i uge 52, mens den i uge 2 udgør ca. 45%. Samtidig er andelen af BA.1 faldet.

De foreløbig undersøgelser viser, at der ikke er nogen forskel i risikoen for indlæggelse med den nye dominerende subvariant BA.2, hvis man sammenligner den med BA.1. Forventningen er, at vaccinerne nemlig også har effekt mod alvorlig sygdom, når de gælder BA.2.

Ifølge SSI ses der også en stigning af BA.2 tilfælde i andre lande, bl.a. Storbritannien, Norge og Sverige, men tilsyneladende ikke helt på samme niveau som i Danmark.

--------- SPLIT ELEMENT ---------