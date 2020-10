Særligt én ting overrasker eksperterne

Det ser voldsomt ud, når Nordkorea kører de store skyts i stilling.

Og det var også tilfældet 10. oktober, da Nordkorea med diktatur Kim Jong-un i spidsen afholdte en af deres klassiske parader. Denne gang var anledningen Koreas Arbejderpartis 75 års fødselsdag.

Opskriften var den samme som altid. En klinisk koordineret menneskeflok, militær isenkram og masser fest og farver. Men denne gang var der alligevel noget, der overraskede.

Et nyt, kæmpemæssig, ballistisk missil.

Da Koreas Arbejdsparti fejrede 75 års jubilæum, brød Kim Jong-un ud i tårer og levede en sjælden undskyldning til befolkningen. Video: Reuters

Eksperter

I kølvandet på fremvisningen reagerede flere eksperter på missilet, heriblandt leder for koreanske studier på Center for the National Interest i Washington, Harry Kazianis.

- Nordkorea har vist os, hvad der angiveligt er en væskedrevet, interkontinentalt, ballistisk missil, der blev testet i 2017 kendt som Hwasong-15, men den er meget større og tydeligvis mere kraftfuld end alt andet i Nordkoreas arsenal, siger han til CNN.

Også fungerende direktør hos Open Nuclear Network på Stanford University, Melissa Hanham, reagerede.

Grædende leder

Foruden det store missil var det også Kim Jong-uns tale til nationen, der stjal opmærksomheden. Imens han talte til befolkningen græd Nordkoreas kyniske diktator pludseligt.

Årsagen var den nationale katastrofe som landet har stået over for. Coronavirus er den værste og har skabt store økonomiske vanskeligheder, fordi grænserne til Kina er lukket.

