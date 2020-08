Særligt én ting overrasker Kåre Mølbak

De seneste par uger er antallet af coronasmittede i Danmark steget.

Flere gange tidligere har myndighederne advaret mod og fortalt danskerne, at antallet af smittede ville stige, i takt med at vi genåbnede landet.

Men i juni og starten af juli skete der ingenting. Tallene fortsatte med at være lave, og derfor overrasker den sene stigning Kåre Mølbak, faglig direktør for Statens Serum Institut.

Det fortæller han i et interview med Ingeniøren, hvor han også løfter sløret for et håb om, at smitten når et plateau og forbliver der. Hele efteråret og vinteren.

Ekstra Bladet har også tidligere talt med Kåre Mølbak, der oplyste, at vi skulle vænne os til, at tallene ville være lidt højere i den kommende tid.

- Ser du nogen grund til at lukke noget yderligere ned på baggrund af tallene?

- Jeg ser ingen grund til at gøre mere, og der er ingen gode argumenter for at lukke noget ned. Vores setup fungerer rigtig godt, og jeg synes, kommunerne gør en utrolig stor indsats, så jeg er meget tryg.

- Vi skal nok vænne os til, at smittetallet kommer til at ligge lidt højere, og der bliver travlt med smittesporing nogle steder, men indtil videre er jeg fortrøstningsfuld, siger Kåre Mølbak til Ekstra Bladet.

Kåre Mølbak: Jeg kan ikke anbefale fase fire sundhedsfagligt

Drop fase fire

Tirsdag fortalte Kåre Mølbak, at det ikke en god idé at gå videre med fase fire af genåbningen.

- Min sundhedsfaglige vurdering er, at det er en god idé lige at tage et pusterum og ikke at gå videre med fase fire. Det skyldes de seneste ugers stigende smittetal, siger Kåre Mølbak.

Folketingets partier skal ifølge planen forhandle om den resterende del af genåbningen - den såkaldte fase fire - 12. august.

Fase fire handler blandt andet om en åbning af nattelivet, koncerter og store musikarrangementer, og at forsamlingsforbuddet skal hæves til 200. I aftalen fremgår det dog også, at planen kan fraviges, hvis epidemien blusser op.

I uge 31 var der 429 bekræftede tilfælde, mens der ugen før var 227 tilfælde.