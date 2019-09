Særligt to type YouSee-kunder er de store tabere

Den nye YouSee-aftale er skidt nyt for særligt to gruppe kunder. Dem i boligforeninger kun med standardpakker og en række kunder med flere fjernsyn

De nye YouSee-ændringer, der blev offentligjort tirsdag har konsekvenser for hundredtusindvis af tv-seere i hele Danmark, men særligt to gruppe kunder bliver hårdt ramt.

Adskillige danskere har deres YouSee-pakke via en boligforening, hvor de er lejere, og derfor kan de udelukkende vælge YouSees standardpakker. Dog til en favorabel pris.

Men hvis du fremadrettet også vil se Discovery Networks kanaler, så må du til lommerne. hvis du ikke vil gå glip af landsholdsfodbold, Superligaen og OL.

- Helt overordnet har 99 procent af alle kunder adgang til YouSee bland-selv. Der kan være enkelte boligforeninger, hvor man er låst til en standardpakker, men der er tale om meget, meget få. Men langt de fleste kan tilkøbe en bland-selv løsning ved siden af, siger direktør Jacob Mortensen til Ekstra Bladet.

Flere fjernsyn koster

Derudover bliver du også ramt af de nye ændringer, hvis du har mere end et fjernsyn, hvor du gerne vil se dine bland-selv kanaler.

For en række kunder er det ikke muligt at have sin bland-selv løsning koblet op på flere fjernsyn med kun en tv-boks, så hvis du vil se fodbold i soveværelset, mens lillemor eller lillefar sover, så skal du ud og have en kortlæser og et kort.

- Der er en række forskellige muligheder. Flere og flere kunder bruger Smart-tv, og ser vores kanaler den vej rundt. Derudover er der Chromecast, Apple tv og andre løsninger. For nogle kunder er det sådan, at der skal bruges en kortlæser. Det kommer lidt an på, hvilken infrastruktur, du har derhjemme.

- Men i grove træk, så kan du godt se bland-selv løsningen på en fiber-forbindelse eller via en telefon-forbindelse, mens der kan opstår problemer med kabel-tv, siger Jacob Mortensen til Ekstra Bladet.

Det koster 299 kroner pr. kortlæser, mens et kort koster 99 kroner. Det første er dog gratis. Hvis du har tre fjernsyn skal dog derfor af med 1095 kroner.

Det skal dog nævnes, at du helt gratis får adgang til YouSee på din tablet, telefon eller via Smart-tv. Dermed har du også mulighed for at se kanalerne via de løsninger.

Tv-krig

Hele konflikten startede, da YouSee meldte ud, at Discovery Networks' kanaler ikke længere vil være en del af YouSees pakkeløsninger.

De skal derimod være en del af tv-gigantens bland selv-univers, hvis de altså kan blive enige om en aftale.

Hvis de kan blive enige om en løsning, ender Discovery Networks' kanaler i bland selv-afdelingen, hvor kunderne køber sig til et antal point, som kan bruges på streamingtjenester og tv-kanaler.

'Det vil være meget uheldigt for mange kunder hos TDC og YouSee, når YouSee bliver til NoSee. Men det danske medielandskab er i forandring, og heldigvis har vi en lang række stærke distributionspartnere på det danske marked, der sætter pris på sine kunder og partnere,' skriver Christan Kemp til Ekstra Bladet.

Helt konkret betyder ændringerne, at Kanal 5 ryger ud af grundpakken, mens TV2 Charlie kommer ind. Derudover bliver TV3 Sport, TV3 Max, Viasat Ultra HD og TV2 Sport en del af mellempakken, mens filmkanaler fra Viasat og C More bliver en del af fuldpakken.

Ud ryger alle Discovery Networks' kanaler.

Det er vi kede af

Ekstra Bladet har også talt med YouSee-direktør Jacob Mortensen, der fortæller om tankerne bag planerne.

- De tre pakker - grundpakken, mellempakken og fuldpakken - laver vi ændringer i. Det gør vi, fordi vi arbejder på at få en fleksibel adgang til det bedste tv, hvor man selv kan vælge, hvad man vil have adgang til.

- I vores faste pakker kan vi se, at der er en ændret adfærd i forhold til efterspørgslen. Kunderne ønsker mindre flow-tv og mere streaming, og så former vi pakkerne efter, hvad der bliver efterspurgt, siger han til Ekstra Bladet.

- Men kan du ikke godt se, at det ser lidt mærkeligt ud, at det er alle Discovery Networks kanaler, der ryger ud?

- Vi ændrer vores pakker, fordi efterspørgslen har ændret sig. Du kan jo stadig få Discovery Networks kanaler i vores fleksible bland-selv univers, siger han til Ekstra Bladet uden at forholde sig til, at de stadig ikke er blevet enige om en aftale med Discovery Networks, og der er en reel mulighed for, at de trækker deres kanaler fra YouSee.

- Hvad synes du om Discovery Networks reaktion?

- Jeg ser Discovery Network som en lang og god partner, som vi har haft i mange år, så det er vi naturligvis kede af. Jeg håber, at de også er en del af fremtidens tv-produkt hos YouSee. Vi har en løbende dialog med Discovery, og vi er stadig i forhandlinger med dem, siger Jacob Mortensen til Ekstra Bladet.

Truer med at trække sig

Efterfølgende har Discovery Networks' direktør Christian Kemp truet med at trække deres kanaler helt ud af samarbejdet med YouSee, og det kan ende med at YouSees kunder ikke længere kan få adgang til Superligaen, herrelandsholdets kvalifikationskampe, Europa League, OL til næste år og adskillige serier.

- Vi har haft et langt og godt samarbejde med YouSee. Og vi fortsætter gerne dette fremover, men under andre forudsætninger, siger Christian Kemp

- Vi lever også fint uden YouSee. Medielandskabet er under kraftig forandring, vi har en række andre partnere, vi gerne vil arbejde tættere sammen med fremover, fortæller han.