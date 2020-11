- Sæt os fri!

Ederne og forbandelserne står i kø og følelserne sidder tydeligvis uden på tøjet hos Jan Parshof, da han besøger Ekstra Bladets midlertidige redaktion på den næsten mennesketomme gågade i Hjørring.

Statsminister Mette Frederiksen og fødevareminister Mogens Jensen er ikke i høj kurs, efter at syv nordjyske kommuner og det samlede minkavler-erhverv har måttet betale dyrt for, at Nordjylland ikke bliver et nyt Wuhan.

Nordjyder trodser Mette: - Kan ikke være rigtigt

- Det er den største skandale i min levetid. Sæt Nordjylland fri igen og kom til fornuft, lyder det med indignation i stemmen fra 72-årige Jan Parshof, der selv har arbejdet med dyr som heste-beridder, inden han blev pensionist.

- Regeringen har misbrugt sin magt i en rædselsfuld, amatøragtig og usaglig håndtering af en situation, hvor statsministeren har optrådt iskoldt og uden den mindste anger eller medfølelse for de mennesker, det er gået ud over.

- Jeg har aldrig før oplevet at have en statsminister, der ikke følger loven, tilføjer Jan Parshof med henvisning til, at nedlukningen af minkerhvervet skete på et ulovligt grundlag.

Afviser dyremishandling

Den aldrende herre synes samtidig, at det er sørgeligt, at minkavlerne i almindelighed og nordjyderne i særdeleshed er så autoritetstro.

- De sluger jo alt råt og lægger sig fladt ned uden at gøre oprør. Regeringens gøren og laden skader ikke bare Nordjylland, men hele Danmark.

- Der mangler forståelse for, hvordan det er i provinsen

- Minkavlerne slider og slæber og har skabt kæmpe indtjening til Danmark igennem 90 år, og skal de behandles på denne måde. Det er noget forbandet svineri, siger pensionisten, der afviser, at indtjeningen er sket på, hvad kritikere kalder et fundament af dyremishandling.

- Mink fødes i foråret og pelses i efteråret, og i deres (korte) levetid passes og fodres de ordentligt for at få god kvalitet ud af skindet. Og jo bedre kvalitet af skindet, jo højere priser.