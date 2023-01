Sætter 500.000 billige billetter til salg

Hvis december har sat sine spor på din bankkonto - eller du generelt bare synes 800 kroner for en tur/retur over Storebælt er vanvittigt - så er det med at være hurtig.

DSB har nemlig sat 500.000 Orange-billetter til salg, skriver de på Twitter.

Begrænset periode

De ekstra 500.000 billetter bliver frigivet i perioden mellem 16. januar og 28. februar.

Så hvis du vil rejse til maksimalt 99 kroner, er det eneste krav, at du køber din billet senest fire dage før afrejse.

Jo tidligere du køber, jo flere afgange vil du kunne finde til 'den gode pris', skriver DSB.

