Sætter aldersgrænsen op efter grov chili-spøg

Der blev kastet op på toiletterne, og en elev fik åndenød, da en voldsom spøg udfoldede sig på den svenske folkeskole Torpskolan i Lerum.

28. august satte omkring ti uvidende skoleelever nemlig tænderne i en chili, som var blevet plantet i deres frokoster, skriver Göteborgs-Posten.

Dog var det ikke hvilken som helst chili, men den såkaldte Carolina Reaper, som er verdens stærkeste.

Forretning reagerer

Chilien var købt i forretningen Hemköp i Lerum, som kun havde haft Carolina Reaper i deres sortiment i en god håndfuld dage.

Butikschef Fredrik Lindqvist fortæller til Göteborg-Posten, at personalet betjente eleverne, men også, at de opfordrede dem til at være ekstremt forsigtige med chilien.

- Vi sagde, at det her er ekstremt stærkt, så man skal tage det meget forsigtigt. Og så spredte det sig, at vi havde disse chilifrugter. Der kom åbenbart flere ind og købte den i en pause, siger han.

En god idé

Da han hørte, at det var gået voldsomt for sig på den nærliggende skole, var den første tanke at stoppe salget af den stærke chili, men så opstod idéen om at sætte en aldersgrænse.

At man nu skal være 18 år for at få fingrene i en Carolina Reaper, har betydet, at de grove løjer er blevet stoppet, oplyser skolelederen.

- Så kan de voksne, der ønsker det, få den, men så stopper vi den her spøg, som den absolut ikke egner sig til, siger Fredrik Lindqvist.