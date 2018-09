Sætter livet på spil: Desperate migranter jagter lastbiler

I den franske havneby Ouistreham kæmper afrikanske migranter om chancen for at komme til England for at skabe et nyt liv. De gør de ved at lægge sig på lur og hoppe bag på de gennemkørende lastbiler, der skal køre til England.

Det skriver flere medier, heriblandt Daily Mail og Sky News.

Hver dag sejler tre færger fra Ouistreham i Frankrig til den engelske by Portsmouth, så mulighederne for at finde en lastbil mod England er rige. Jagten på en af de eftertragtede pladser til England gentager sig stort set hver gang, en lastbil kommer kørende gennem den lille franske havneby.

De afrikanske migranter er oftest unge mænd. Nogle er helt ned til 14 år gamle, og de fleste af dem er fra Sudan. De overnatter i grøfter i udkanten af havnebyen, da politiet har fået ordre til at fjerne alle telte, de forsøger at slå op. Her venter de på, at lastbilerne kommer forbi.

Ouistreham blev et mål for migranter med et ønske om at komme til England, efter at den berygtede 'jungle-lejr', som lå i nærheden af den franske havneby Calais, blev lukket i oktober 2016.

I jungle-lejren boede mere end 8.000 migranter, som siden har spredt sig, og en stor del af dem forsøger nu såvel som før lejrens lukning at komme til England. I Ouistreham bor der på nuværende tidspunkt ca. 200 migranter, ifølge Sky News.

