Sætter vild rekord: Tanyas fødder er gigantiske

Hvis amerikanske Tanya Herbert havde haft hovedrollen i eventyret om Askepot, havde det formentlig været en del nemmere for prinsen at finde ejeren af glasskoen.

Med imponerende 32,5 centimeter på venstre fod og 33,1 centimeter på højre negler hun nemlig prisen for verdens største kvindelige fødder.

Det skriver Guiness World Records.

De mange centimeter svarer til en skostørrelse på over 50. Derfor har Tanya Herbert altid haft svært ved at finde sko i den rigtige størrelse.

- Jeg plejede at have tennissko eller 'loafers' til mænd på, og det passede ikke altid så godt, når man forsøgte at klæde sig pænt på til skole, fortæller Tanya Herbert.

Med tiden har hun dog fået fod på tingene. Hun har lært at lave sine egne, mere feminine, sko.

Annonce:

- Jeg køber nogle af de største sko, jeg kan finde online, og så forlænger jeg dem og gør dem bredere, så de passer mig, siger hun.

Her ses Tanys Herberts store fødder. Foto: Evan Garcia/Ritzau Scanpix

Tåkrummende beskeder

Det er ikke kun Tanya Herberts fødder, der er enorme. Med en højde på cirka 2,10 meter er hun således kun lidt over syv centimeter lavere end verdens højeste nulevende kvinde.

- Men mine forældre lærte mig at have god selvtillid, da jeg var barn, så jeg tænkte ikke på mine højde som en dårlig ting.

- Jeg kan heller ikke huske at være blevet mobbet eller noget i den stil, siger hun.

Og selvom det til tider har været svært, er Tanya Herbert landet på fødderne. Hun har fundet et fællesskab på sociale medier for kvinder med store fødder.

Men nogle gange tikker der også tåkrummende beskeder ind i hendes indbakke.

- Fem procent af mænd, der følger mig, er typer, der sender mærkelige og interessante kommentarer som for eksempel om de må købe billeder af mine fødder, fortæller Tanya Herbert.

Annonce:

- Det var aldrig meningen, at jeg skulle være på sociale medier for at være genstand for hengivenhed eller for at komme ind i fodfetich-verdenen, fortsætter hun.

Internettet rummer alt, og derfor er der også platforme for folk med fodfeticher, hvor man kan købe og sælge billeder og videoer af fødder. Bliv klogere på 'OnlyFans for fødder' her.