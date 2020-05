Safariparks genåbning kan blive udsat alt efter retningslinjer

Forleden var der gode nyheder til Givskud Zoo, da safariparken stod til at blive omfattet af genåbningens fase to.

Men på grund af uklare retningslinjer ved safariparken endnu ikke, om den må vente på fase tre om en måneds tid. Det skriver TV Syd.

Årsagen til usikkerheden er, at det endnu ikke står klart, hvilke regler gæsterne i parker som Givskud Zoo kommer til at skulle følge.

For Givskud Zoo er det største spørgsmål, om gæsterne må forlade deres biler, som de kører igennem parken i.

- Hvis det bliver sådan, at gæsterne ikke må stige ud af deres biler og handle i kioskerne, så kommer vi ikke til at åbne før 8. juni.

- Det får hverken de eller vi nok ud af, fortæller Richard Østerballe, direktør i Givskud Zoo, til TV Syd.

Mens fase to af genåbningen allerede er i gang, så står fase tre til at starte fra 8. juni.

Safariparken er i øjeblikket i dialog med Kulturstyrelsen om retningslinjerne for en kommende genåbning.

Ifølge direktøren fra Givskud Zoo håber man at få svar på spørgsmål tirsdag i denne uge.

Da planerne for fase to i genåbningen blev offentliggjort i sidste uge, var der politisk enighed om at åbne for zoologiske anlæg, hvor gæsterne kan transportere sig rundt i bil.

I den forbindelse blev det også oplyst, at der i forbindelse med genåbningen skal aftales nærmere retningslinjer i et sektorpartnerskab.

Nogle zoologiske haver må dog endnu ikke genåbne som en del af fase to, og det har fået flere til at udtrykke stor utilfredshed.

Blandt andet har Zoologisk Have i København luftet muligheden for at åbne, selv om haven ikke er omfattet af fase to i genåbningsplanen.

For at forhindre for tidlige genåbninger har regeringen indført et forbud mod, at eksempelvis zoologiske haver, som ikke er omfattet af genåbningens fase to, åbner.

Hvis virksomheder med mere end 50 medarbejdere trodser forbuddet, vil det første gang koste en bøde på 40.000 kroner, anden gang en bøde på 100.000 kroner og tredje gang 150.000 kroner.

Desuden vil politiet have mulighed for at lukke virksomheden.