Sagde det forkerte omikrontal - to gange på en time

Situationen omkring omikron er tilspidset, og der er alverdens grund til at træde varsomt, når det handler om officielle udmeldinger om varianten.

Alligevel formåede den britiske vicepremierminister, Dominic Raab, at oplyse det forkerte antal indlagte med varianten to gange på blot en time.

Det skete i to tv-interviews, og i det første formåede han at oplyse et indlæggelsestal, der var hele 25 gange højere end det reelle tal, 10, som sundhedsministeren havde oplyst mandag - dagen forinden.

- Altså, det sidste, jeg så, var i de lave hundreder. Jeg tror, at det var 250 sidste gang, jeg kiggede. Men tallene bliver selvfølgelig opdateret hele tiden, sagde Dominic Rabab, da han blev spurgt, præcis hvor mange der var indlagt med varianten i et interview med Sky News.

Problemet var blot, at tallet var helt, helt forkert.

Tog fejl - igen!

Og inden der var gået en time, havde vicepremierministeren rodet sig ud i endnu et forkert tal.

Over for BBC nedjusterede Dominic Raab indlæggelsestallet til at være ni.

- Jeg ved, at der er en, der er død. Jeg tror, at vi har ni personer, der er indlagt på hospitalet med den (omikronvarianten, red.).

Her skred sundhedsmyndighederne ind og slog fast, at der stadig var tale om 10 indlagte ligesom dagen forinden. Hverken flere eller færre.

Dominic Raab forsøgte i en sidste krampetrækning at forsvare sig selv. Det gjorde han i et nyt interview, denne gang med ITV.

- For det første hørte jeg forkert ved spørgsmålet, hvorvidt det var indlæggelser med omikronvarianten eller mere generelt. Men tallene er: En er død med omikron, 10 er på hospitalet, og jeg kan fortælle, at det seneste daglige tal for indlæggelser ligger på 900. sagde han ifølge Sky News.

