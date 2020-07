Sagde ja til lønnedgang: Får 2500 kr. i stedet

Nogle gange er det en virkelig god idé at have ja-hatten på.

Det må være konklusionen for 500 medarbejdere i Kolding-virksomheden Würth, der sælger sikkerhedsudstyr, værktøj og reservedele.

Da virksomheden i forbindelse med coronakrisen spurgte medarbejderne, om de ville være villige til at gå 20 procent ned i løn for derved at sikre virksomhedens - og deres jobs - overlevelse.

Det skriver tvsyd.dk.

Stærkere

Lønnedgangen viste sig aldrig at blive nødvendig, da Würth klarede sig godt igennem krisen.

Til gengæld belønner Würth nu de ansatte med en ekstra sommergave i form af et gavekort på 2500 kroner for deres samarbejds- og velvilje.

- Jeg ved, at andre ligesom mig selv var skeptiske for at gå ned i løn. Det har ingen lyst til. Men alternativet var at tænke negativt, og det fører os ingen steder. Med beslutningen stod vi stærkere sammen på en helt anderledes måde, end vi plejer, siger Andreas Larsen, som er sælger hos Würth.

Flere af de ansatte fortæller, at ganske få sagde nej til eventuelt at gå ned i løn, og det vakte en fællesskabsfølelse i firmaet.

- På et tidspunkt på et ledermøde blev vi enige om, at det her næsten var den bedste tilfredshedsundersøgelse, vi kunne tænke os, siger Karen Bentzen, der er HR-chef.