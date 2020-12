Sagsøger politikere for coronasvigt

En gruppe pårørende til nogle af Italiens næsten 70.000 coronadøde agter at sagsøge ledende politikere for at have svigtet befolkningen i den første bølge af pandemien.

Det skriver avisen The Guardian.

500 familier forenet i gruppen ‘Noi Denunceremo’ (‘vi rapporterer’) vil tage juridiske skridt mod premierminister Guiseppe Conte, sundhedsminister Roberto Speranza og Lombardiets præsident, Attilio Fontana, med krav om en erstatning på op mod to millioner kroner til hver familie - i alt et søgsmål på op mod en milliard kroner.

Onsdag vil gruppen ifølge The Guardian indgive stævning i regionen Lombardiet, som blev ramt hårdt i den første coronabølge. Anklagen centrerer sig om, at myndighederne genåbnede et hospital i byen Alzano Lombardo kort efter, at smitteudbrud fandt sted der 23. februar.

Siden forsømte myndighederne ifølge sagsøgerne at sætte hele byen og den nærliggende by Nembro i karantæne, selv om epidemiologer anbefalede det.

Et andet anklagepunkt er, at de nationale myndigheder ikke havde sikret, at landet havde en opdateret handleplan for en pandemi, og at lokale myndigheder havde undladt at ruste sig til en pandemi på basis af den nationale handleplan.

- Regeringen og regionen er ansvarlige. Loven forpligtede Italien til at have en passende national plan og den regionale myndighed til at gennemføre en passende regional plan, siger sagsøgernes advokat, Consuelo Locati, til The Guardian.

- De havde ingen retningslinjer, og selv om den gamle plan blev gennemført, ville den ikke have fungeret, da den ikke sikrede, at landet var forberedt på denne pandemi, siger Locati, hvis far er blandt ofrene for coronavirussen i Italien.

Luca Fusco, som er præsident for Noi Denunceremo-gruppen, erklærer, at søgsmålet er gruppens julegave til dem, der efter gruppens mening undlod at gøre, hvad der burde gøres.

- På juledag i Italien vil der være 70.000 tomme stole. Med passende planlægning, som EU og WHO anmodede om igen og igen, er vi sikre på, at der ville have været langt færre, siger Fusco til The Guardian.

