Sahel flygtede fra Taliban: Nu er hun student med topkarakterer

19-årige Sahel kom til Danmark for seks år siden efter en lang flugt fra Afghanistan gennem adskillige lande. Tirsdag blev hun student med et tårnhøjt snit

I denne uge vrimler det med nyudklækkede studenter landet over. Sahel er en af dem. Men for hende har vejen til en studentereksamen været meget anderledes end for de fleste andre unge, der er iklædt deres huer i denne tid.

Sammen med sin far flygtede Sahel fra Afghanistan i 2016. Otte lande, fire asylcentre og flere år senere fik Sahel sammen med sine klassekammerater tirsdag den famøse danske studenterhue sat på hovedet. Med topkarakterer.

Da Sahel var 14 år gammel, startede en lang, hård og farlig rejse for hende og hendes far. De flygtede fra Afghanistan efter trusler fra Taliban.

I 2019 startede Sahel på HTX-gymnasiet Sukkertoppen i Valby.

- Det har hele tiden været et miljø, som har udfordret mig på den bedste måde.

Hun var specielt begejstret for at skulle gå på et gymnasium, der tilbød de naturvidenskabelige fag, som hun elskede.

Med studieretningsfagene matematik og fysik gik Sahel tre gode år i møde, der skulle udmunde i et karaktergennemsnit på 11,1.

'Jeg er perfektionist'

En god skole og uddannelse var vigtigt for Sahels far. Hun gik således også på en privatskole i Afghanistan og på kurser i fritiden. Derfor var Sahel god til engelsk og alle øvrige fag i skolen, inden hun kom til Danmark.

- Jeg blev kaldt det, man kalder en 'stjerne-elev' i Afghanistan, fortæller hun.

Og selvom Sahel har klaret sig rigtig godt i gymnasiet, lægger hun ikke skjul på, at hun er perfektionist.

- Det kunne have været lidt højere. Jeg er ikke helt tilfreds, siger hun om sit snit.

- Jeg har meget høje ambitioner for mig selv. Jeg har altid ønsket at sætte højere krav til mig selv, for jeg ved, at jeg godt kan komme igennem det. Jeg kan godt lide at arbejde i pressede situationer, hvor jeg skal nå flere ting.

Til den sidste eksamen fik Sahel 10 - det var dermed også det, der blev skrevet i huen.

- Jeg havde egentlig håbet på et 12-tal. Det er mærkeligt at sige, men jeg lever af de der 12-taller.

- Mine forældre, min onkel og min gamle folkeskolelærer stod og heppede på mig, men jeg kunne slet ikke nyde det på grund af det 10-tal.

Artiklen fortsætter under billedet...

Sukkertoppen Gymnasium er en del af NEXT Uddannelse i København. Foto: Privatfoto

Taknemmelig

Sahel har planer om at starte på medicinstudiet efter sommerferien.

- Min hjerne skal bruges til noget. Og snittet var 10,5 sidste år, så jeg har fået et højt nok snit til at komme ind. Det er det vigtigste.

Hun er taknemlig for de muligheder, Danmark har givet hende, efter hun flygtede fra sit hjemland.

- Jeg vil gerne takke Danmark. Jeg ved, at flygtninge i mange lande i verden ikke har lov eller mulighed for at uddanne sig, siger hun.

- Selvom jeg bare var en flygtning på et asylcenter, fik jeg lov at komme ud og uddanne mig på en dansk skole.

Sahel kan dog ikke få en permanent opholdstilladelse i Danmark, før hun har arbejdet fuldtid i tre år i Danmark. Og de studiejobs, hun har haft i en børnehave og i supermarkeder, tæller ikke. Derfor skal hun forlænge sin midlertidige opholdstilladelse hvert andet år.

- Det gør, at jeg ikke føler mig velkommen, siger Sahel.

- Hver dag, når jeg vågner, lever jeg et dansk liv. Jeg har rigtig mange danske venner, jeg tænker på en dansk måde. Jeg læser danske aviser, jeg læser danske bøger.

- Jeg er virkelig stolt af de ting, Danmark opnår i verden. Men på samme tid føler jeg mig virkelig udenfor, fordi jeg ikke har et dansk statsborgerskab. Så har jeg ikke de muligheder, som alle de andre har. Det gør ondt, men jeg prøver at se bort fra det.

Der er lange udsigter til, at Sahel får et fuldtidsarbejde og dermed vil kunne søge om permanent opholdstilladelse.

- Medicinstudiet varer omkring 13 år, så først derefter vil jeg kunne arbejde som læge.

- Men jeg har ikke tænkt mig at opgive mine drømme. Eller opgive at få en permanent opholdstilladelse, siger hun.